L'economia è in ginocchio, lavoratori in piazza a Barletta: «Chiediamo aiuto»

Social Video 5 minuti Il virus e la crisi, anche Barletta in piazza Cosimo Giuseppe Pastore

Si sono attenuti ai protocolli sanitari anti-Covid, ma oggi sono costretti a chiudere. Sono scesi in piazza ieri gli operatori economici della città di Barletta per una manifestazione pacifica, ai piedi della Prefettura della provincia di Barletta-Andria-Trani, in dissenso alle misure imposte dal nuovo Dpcm in vigore fino al prossimo 24 novembre.«C'è grande partecipazione – osservadi(Associazione Pubblici Esercenti) Barletta – I settori colpiti da questo Dpcm sono tanti, sono tutti settori adesso in ginocchio e siamo qui per chiedere a gran voce aiuto».«Siamo qui per chiedere di vivere, per portare il pane a casa – dicono i ristoratori – Prima delle 18 chi viene a consumare da noi?».«Questo secondo mini lockdown sta distruggendo il settore – dichiara il presidente diper dare la possibilità alle aziende di sopravvivere, diversamente ci sarà una perdita di posti di lavoro superiore al 50%».Oggetto di denuncia le: «», il grido di chi per ragioni di sicurezza non ha potuto accedere alla piazza. «Chiediamo di lavorare – proseguono – Dopo che ci siamo attenuti ai protocolli e abbiamo speso soldi ci hanno tolto il diritto al lavoro».È la domanda che serpeggia tra i lavoratori. «In questi sei mesi nessuno dei miei dipendenti si è ammalato – riferisceda– Ciò significa che se si adottano tutte le misure imposte vuol dire che funzionano, quindi non senso chiudere le attività che hanno rispettato le regole».Ad ascoltare i settori colpiti, anche il sindaco di Barletta: «Abbiamo avuto una quintuplicazione dei casi.. Temo che la situazione peggiorerà nei prossimi giorni e che tutto l'indotto che sta intorno al Natale purtroppo sarà perduto». Ma c'è chi contesta il modo in cui è affrontata l'estate: «Il problema è che non ci sono stati i controlli anche a Barletta».Non solo bar e ristoranti: «. A partire da ottobre c'è stato un calo drastico con almeno perdite del 90%» avanzano dal settore.E poi: «Le regole le abbiamo rispettate. Molte palestre hanno fatto debiti per pagare gli affitti. Chiediamo dignità del nostro lavoro che non si debba pensare che ci siano lavori indispensabili perché il lavoro è per tutti indispensabile.e da domani dovremo spiegare ai nostri figli come faremo a mangiare».anche se ci rendiamo conto che comunque non è questo che risolverà il problema» dice il sindaco, impotente come tutti gli amministratori locali dinanzi alla crisi dilagante.«Abbiamo già fatto molto durante il lockdown – aggiunge il primo cittadino – Il Comune ha fatto tantissimo per andare incontro a tutte le categorie.. Quest'estate ci siamo permessi il lusso di fare tutto quello che volevamo e queste sono le conseguenze».Una delegazione dei rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e A.P.E. è stata ricevuta dal Prefetto Maurizio Valiante per sottoporre istanze e richieste dei lavoratori che sono allo stremo: «. Pagare il fitto di case, le bollette e mangiare è difficile».– ha detto– perché non possono farci chiudere ora fino a novembre e poi pretendere che a fine anno si paghino le tasse».