L'amministrazione incontra il sub e ambientalista Antonio Binetti

Nella mattinata odierna il sindaco Cosimo Cannito, il vice sindaco Giuseppe Dileo e l'assessore all'Ambiente Anna Maria Riefolo hanno incontratoautore della pubblica denuncia afferente alla presenza di una vera e propria discarica a cielo aperto in località "Piano Campanile", fondale del canale di bonifica del fiume Ofanto, meglio conosciuta come vallone Tittadegna. All'incontro erano presenti anche i consiglieri comunali Letizia Rana e Vito Tupputi. L'Amministrazione Comunale ha voluto subito incontrare il signor Binetti, da sempre sensibile alle tematiche ambientali.Nell'occasione la locale Amministrazione ha chiarito che la pulizia e la manutenzione dei canali, stando alla legge regionale vigente,, non sottraendosi, tuttavia, alla risoluzione dell'emergenza. Verranno per questo motivo emanate due ordinanze all'indirizzo della Regione Puglia e del Consorzio "Terre d'Apulia" al fine di richiedere con immediatezza la rimozione del grosso cumulo di rifiuti solidi urbani non differenziati presenti (imballaggi, masserizie, pneumatici etc.).L'Amministrazione per questo manifesta sin da ora, alla Regione Puglia e al Consorzio di Bonifica interessato, la disponibilità dell'azienda municipalizzata Bar.S.A. S.p.A. a procedere agli interventi di pulizia. Si coglie l'occasione per invitare i cittadini a rispettare l'ambiente, rimarcando la gravità del danno arrecato alla natura a cui si aggiungono i costi di rimozione dei rifiuti e le spese di conferimento in discarica dell'indifferenziato in questione.