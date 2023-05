Il vigile del fuoco Giuseppe Rizzi di Barletta va in pensione

È stato salutato dalle sirene dei mezzi della sede operativa di via Trani: così il Cper raggiunti limiti di età, passa al nuovo ruolo di "vigile del fuoco in pensione".Un sentito ringraziamento da parte di tutti I suoi colleghi che lo hanno omaggiato con grande calore e amicizia nell'ultimo giorno di lavoro.Il Capo Reparto Rizzi – di Barletta - ha intrapreso la carriera nei Vigili del Fuoco come Vigile Ausiliario di leva nel. A seguito dell'assunzione, in data 1 aprile 1986, è stato assegnato come prima destinazione al Comando di Milano. Successivamente ha viaggiato lavorando in vari luoghi d'Italia e giungendo in Puglia, nel distaccamento di Molfetta per poi tornare a Barletta, vedendo la nascita del neo comando provinciale.Nel 1996 Rizzi è rimasto coinvolto nello scoppio di un'auto alimentata a GPL,; ha partecipato all'alluvione di Palagiano (TA), all'emergenza rifiuti di Napoli, al grave incidente della Track Center di Molfetta, al terremoto dell'Aquila. Più volte inviato, come Ascoli Piceno, Fermo e Pescara del Tronto dove fu recuperata dalle macerie della chiesa di S. Croce, la Croce Astile dell' XI secolo in rame sbalzato, di arte Umbro-Sabina della seconda metà del XII secolo, forse la più antica Croce delle Marche, portata da Gerusalemme dai Templari. È intervenuto anche nell'alluvione di Rodi Garganico, nelnela Barletta dove, a seguito di una fuga di gas, vennero tratte in salvo tre persone.Una carriera vissuta tra le grandi emergenze: a lui il ringraziamento dei colleghi che lo salutano caldamente per il suo pensionamento.