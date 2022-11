Il via ai casting di "La porta della vita" con Fratres Barletta

7 foto Casting di "La porta della vita"

Nella giornata di venerdì 11 novembre sono stati effettuati i casting per "La porta della vita", cortometraggio nato su iniziativa di Fratres Barletta per il trentennale della sua costituzione. Il progetto, a cura del regista barlettano Giuseppe Arcieri, con la collaborazione di Michele Piazzolla alla sceneggiatura, ha lo scopo disoprattutto i più giovani.Alla selezione per i casting hanno partecipato circa unae al termine del pomeriggio, è stato scelto Gianni Fimiani come protagonista del corto, insieme ad Arianna Corsini, giovane attrice barlettana e l'attore Luigi Caccavo di Corato, Michele Piccolo, studente del Liceo Scientifico di Barletta e Salvatore Delia di San Ferdinando di Puglia. Hanno partecipato attivamente all'organizzazione della giornata, il presidente Fratres Giuseppe Spera, l'ideatore e coordinatore del progetto, Giovanni Mastrochicco, Michele Piazzolla, Maria Teresa Dibari e Arcangelo Tannoia.