Il sindaco Cannito sul Jova Beach: «Evento che resterà scolpito nei nostri occhi»

«Non è stato facile riprendere tutto da dove ci eravamo lasciati. Ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato alla riproposizione, in duplice data, di un evento che ha scritto nuove pagine di storia di Barletta e che resterà per sempre scolpito nei nostri occhi - scrive in un post sui social il sindaco Cosimo Cannito.

Grazie a Jovanotti, alla Trident Music, alla Vurro Concerti, a tutti gli artisti e ospiti che hanno allietato le due serate, a tutti i tecnici e collaboratori del Jova Beach Party 2022.

Ringrazio il Prefetto, Dott. Maurizio Valiante, il Questore, Dott. Roberto Pellicone, il Comandante della Polizia Locale, Dott. Savino Filannino e tutti i vigili urbani e tutte le forze dell'ordine: Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e, quindi, Guardia Costiera.

Ringrazio i dirigenti e gli uffici comunali che mi hanno supportato e sopportato.

Ringrazio la ASL BT, gli operatori del 118 e la Protezione Civile.

Ringrazio la Scoppio Autolinee per il servizio bus navetta.

Ringrazio Bar.S.A. nella persona del suo amministratore unico, Avv. Michele Cianci, i dirigenti e tutto il personale a lavoro.

Ringrazio i miei assessori, in particolare, l'assessore ai Grandi Eventi, Oronzo Cilli e tutti i consiglieri comunali per il tempo sottratto su altre questioni importanti della nostra città.

Ringrazio le attività ricettive, hotel e B&B, ristoranti, pizzerie, bar di Barletta per aver lavorato al meglio per i nostri ospiti.

Ringrazio gli oltre 60mila, di tutte le età, accorsi nella nostra città.

Ringrazio tutti i cittadini di Barletta per il grande calore e affetto, per aver accolto al meglio fiumi di persone che hanno invaso la nostra città.

Il ringraziamento più importante però va all'incessante macchina del volontariato che ha lavorato gratuitamente e senza soste al Jova. Sono stato uno di voi e capisco bene cosa significa.

È questa la strada maestra per portare il nome della nostra città in ogni dove, promuovendo la nostra immagine, stimolando la nostra economia e il nostro saper fare.

Siamo solo all'inizio di un lungo percorso che ci dovrà vedere concentrati sulla realizzazione di quella Barletta turistica che tutti vogliamo, con la valorizzazione della nostra costa e del nostro mare.

Nel frattempo, abbiamo già ripreso a lavorare per voi, godendoci questa grande vittoria di tutti.

Non abbiamo vinto NOI: a vincere è stata Barletta».