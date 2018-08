Il senatore di Barletta Dario Damiani al fianco dei balneari

Una iniziativa che ha riscosso grande successo, la prima "Giornata nazionale dei Balneari Italiani" che si è svolta ieri, 26 agosto, in circa, coinvolgendo oltre tre milioni di turisti. Obiettivo della manifestazione, organizzata daladerente alla FIPE/Confcommercio, sensibilizzare l'opinione pubblicare e le istituzioni sulla necessità di dare certezze agli operatori del settore in merito alla applicazione o meno della Direttiva Bolkestein. Un tema sul quale Forza Italia è da anni in prima linea accanto alle migliaia di imprese balneari, per lo più a conduzione familiare, che nel corso spesso di decenni hanno investito grandi risorse nella gestione delle litoranee, trasformandole nelle belle località turistiche oggi note in tutto il mondo. Un lavoro fatto di passione e sacrifici, a tutela del quale Forza Italia ha presentato un apposito disegno di legge con cui si chiede l'esclusione del settore balneare dall'applicazione della Bolkestein.Anche in Puglia l'iniziativa ha raccolto l'adesione di centinaia di operatori balneari e, in particolare nella nostra provincia BAT, si è svolto apresso il lido Moby Dick, un incontro a cui hanno partecipato due parlamentari di Forza Italia del territorio, la vicecapogruppo in Senatoe il senatore, insieme al presidente SIB. "La questione Bolkestein sarà fra le nostre priorità a settembre, alla ripresa dei lavori parlamentari - dichiara il sen. Damiani - E' tempo che Governo e Parlamento diano risposte serie e definitive alle migliaia di piccoli imprenditori che vivono da anni nell'incertezza lavorativa, dopo aver investito tanto in servizi di qualità che hanno reso il nostro Paese, e la nostra regione Puglia, le eccellenze turistiche che conosciamo. Forza Italia difende da sempre chi crea opportunità di lavoro, soprattutto in un un momento di grande difficoltà come quello attuale".