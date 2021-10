Il premier Draghi fa tappa in Puglia

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella giornata di martedì 26 ottobre 2021 si è recato a Bari, in Puglia, scegliendola come prima tappa da visitare al sud d'Italia. Il premier si è recato in un'azienda leader nel settore delle tecnologie di precisione, robotica e meccatronica, dall'automotive al biomedicale. Ad accompagnarlo c'erano il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il presidente e l'amministratore delegato della società Michele e Daniela Vinci.L'azienda in questione ha avviato da anni una collaborazione con l'Its Cuccovillo di Bari - seconda tappa a Bari della visita - , per contribuire alla formazione specialistica post-diploma, difatti nello stabilimento vengono svolti anche stage formativi.«Il vostro istituto - ha dichiarato il premier dal palco - grazie ai suoi risultati è un punto di riferimento, non solo per la Puglia, ma anche per tutti gli altri istituti tecnici superiori d'Italia. Grazie anche alla formazione tecnica scientifica di alto livello questo distretto è diventato un'eccellenza internazionale per la meccanica, e rappresenta un mezzogiorno coraggioso, un mezzogiorno all'avanguardia, in cui convivono i grandi investimenti esteri e le piccole e medie imprese».Il premier è intervenuto anche in merito all'occupazione femminile, rivolgendosi a tutte le studentesse «È nostro dovere abbattere i pregiudizi e gli ostacoli che ancora ostacolano il talento femminile.Una sfida che possiamo vincere solo se partiamo dalla scuola».