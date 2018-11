Il più bello di Barletta... è un tranese: premiato Mirko Chietri

Si è svolta domenica 18 novembre presso il "Leblon Sala Ricevimenti", la seconda edizione di: "Il più bello di Barletta 2018", concorso organizzato dal Man Hair Group con l'obiettivo di portare in più regioni d'Italia, le ultime tendenze della moda dell'acconciatura. Tra i partecipanti, provenienti non solo dalla città della Disfida ma anche da altre città della Puglia, il ventiseienne tranese Mirko Chietri.Infine è proprio lui il vincitore della serata con 410 voti, aggiudicandosi la fascia di Il più bello di Barletta, oltre ad essere incoronato "uomo copertina 2018 di Mister El Antidoto" sponsor dell'evento. Mirko Chietri, in poco tempo nel mondo delle passerelle, si sta facendo notare nell'ambiente della moda sperando di raggiungere il sogno di sfilare con i nomi dell'alta moda italiana.