Il Pd: «Città paralizzata da lavori interminabili, quanta pazienza ancora devono avere i cittadini?»

"Via Alvisi, via Regina Margherita e tanto altro ancora. La città è paralizzata da lavori che si sa quando cominciano e non si sa quando finiscono. A volte, come è capitato in via Vittorio Veneto o per il sottopasso di via Imbriani, anche se dichiarati conclusi non lo sono. Il sindaco chiede pazienza ai cittadini, ma quanto ancora bisognerà attendere per capirci qualcosa". Così la capogruppo del Pd Rosa Cascella e i consiglieri Lisia Dipaola, Giuseppe Paolillo, Santa Scommegna, Adelaide e Massimo Spinazzola."Da mesi ormai - affermano i consiglieri - la città è un cantiere a cielo aperto. In ogni quartiere ci sono strade chiuse, bloccate e spesso in contemporanea l'una con l'altra. Le conseguenze, naturalmente, sono un traffico in tilt e un crescente nervosismo degli automobilisti impegnati a districarsi in un vero labirinto per raggiungere le proprie destinazioni. Ci rincresce dover rimarcare ancora una volta questo problema, ma la pazienza dei cittadini è terminata"."Ciò che chiediamo - proseguono i dem - è di conoscere in maniera dettagliata la tipologia e la durata di ogni intervento. Serve chiarezza, i cittadini hanno diritto a sapere cosa sta accadendo. Queste risposte può fornicerle l'assessore ai Lavori Pubblici che, quando interpellata, non fa altro che rispondere in modo evasivo"."Il sindaco e i suoi fedelissimi, sempre intenti a vantarsi dell'offerta natalizia, dovrebbero anche comprendere che con la città disseminata di cantieri diventa difficile godersi ciò che viene proposto. Attendiamo risposte esaustive".