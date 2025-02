Il Pd: «Non siamo disponibili ad entrare in giunta, basta con le operazioni fatte per convenienze personali»

"Non siamo disponibili a costituire ammucchiate con chicchessia, il vero bene della città passa dalla serietà, dalla progettualità e non dalle operazioni orchestrate per convenienze personali e al sol fine di restare ben saldamente attaccati alla poltrona e all'indennità. Rispediamo al mittente la proposta di Puglia Popolare che oggi sta con il centrodestra ieri con il centrosinistra e domani chissà dove il vento la porterà". Così la capogruppo del Partito Democratico Rosa Cascella con i consiglieri Lisia Dipaola, Giuseppe Paolillo, Santa Scommegna, Adelaide e Massimo Spinazzola."Abbiamo appreso dalla stampa - affermano i dem - di questa proposta scellerata, offensiva per tutta la città e anche delle stessa maggioranza perché mira a raggiungere furbescamente un obiettivo personale e fa solo gli interessi del singolo, non certo quelli della cittadinanza"."La proposta di Puglia Popolare, proveniente per altro da persone estranee alla comunità politica locale, è irricevibile oltre che irrispettosa. Noi vogliamo governare seriamente la città e non fare ammucchiate a accordicchi finalizzati a mantenere le postazioni di avventurieri e nomadi della politica"."In questo marasma di proposte e ipotesi più o meno fantasiose - concludono i dem - ci poniamo delle domande. Chi è il capo dell'amministrazione? Perché il sindaco non dichiara la crisi? Perché il sindaco non dice come intende risolverla e soprattutto se intende risolverla? Fiduciosi, attendiamo risposta".