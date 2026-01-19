Il nuovo libro fantasy di Nanna J Arland
Il nuovo libro fantasy di Nanna J Arland
Attualità

Il nuovo libro fantasy della barlettana Nanna J. Arland: un omaggio alla Puglia

La leggenda di Cristalda e Pizzomunno al centro della narrazione

Barletta - lunedì 19 gennaio 2026 15.49 Comunicato Stampa
C'è un filo rosso che unisce la Città della Disfida alle bianche scogliere di Vieste. È quello tessuto da Nanna J. Arland, talentuosa autrice barlettana che ha appena dato alle stampe il suo nuovo romanzo fantasy, Cronache Oniriche – La bocca di leone e l'aquila di sangue, un'opera che promette di incantare gli amanti del genere e i cultori delle tradizioni locali.

Il primo volume della sua saga, già disponibile per il pubblico, si distingue per un cuore profondamente pugliese: al centro della narrazione batte infatti la leggenda di Cristalda e Pizzomunno. L'autrice ha saputo trasformare il mito dei due amanti separati dalla gelosia delle sirene in un'avventura fantasy moderna, dove il folklore della nostra terra diventa lo scenario di una lotta epica tra amore e destino.

Un omaggio alla Puglia da una prospettiva barlettana: «Sono stata all'interno di un'associazione storico culturale che porta avanti la Disfida di Barletta. - dichiara l'autrice - Amo la mia terra ma per questo libro ho deciso di portare la Puglia per intero. Che fosse l'intera protagonista. Partendo dalle mie radici barlettane, ho voluto esplorare la leggenda di Vieste per dimostrare quanto, solo spostandosi di poco, il nostro territorio sia culla di storie fantastiche, cultura e folklore.»

L'autrice Nanna J. Arland, vive e scrive a Barletta. Con una penna capace di fondere realtà e immaginazione, porta le atmosfere e le leggende del Sud Italia all'attenzione del grande pubblico dei lettori.
  • Presentazione libro
