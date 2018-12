Il Natale di Despar ha i colori della Solidarietà

Il legame con il proprio territorio non può prescindere dall'aiutare i più deboli: con il consueto spirito solidale Despar Centro-Sud presenta la quarta edizione de "Il tuo sorriso, il dono più prezioso", il mese dedicato alla solidarietà che toccherà ospedali pediatrici, orfanotrofi e terminerà con una grande cena natalizia che coinvolgerà poveri, senza tetto e richiedenti asilo, di 11 comuni in Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.Regalare un sorriso e trasmettere, attraverso l'atmosfera tipica del Natale, un momento di gioia e di serenità a chi è meno fortunato. Con questo spirito parte per il quarto anno consecutivo il Natale di, che anche nel 2018 si colorerà con le tinte della solidarietà, dedicando così un intero mese di iniziative ai più deboli.è l'iniziativa solidale che uniràattraversoe un ricco programma di appuntamenti natalizi finalizzati a regalare un momento di gioia ai meno fortunati.Anche quest'anno il Rapporto Svimez ha evidenziato la sofferenza sociale di un Sud che arranca e di un tessuto sociale composto da moltissime famiglie italiane che devono fare i conti con la povertà che avanza. Ad emergere è anche l'aumento della povertà sanitaria, la difficoltà crescente di molti italiani, anche giovani e giovanissimi, di potersi curare.Le imprese possono e devono fare la loro parte: Despar, una delle insegne della Grande Distribuzione più conosciute nel Mezzogiorno, completa con un intenso programma natalizio un percorso solidale durato tutto l'anno grazie alla sinergia di associazioni no profit, onlus ed enti filantropici locali e nazionali.Il sorriso di Despar coinvolgerà gli, dove gli esperti di Clown Therapy intratterranno i piccoli degenti e doneranno loro i caratteristici pacchettini di Natale.Il fascino di Babbo Natale arriverà anche neglicome avverrà a: con uno spettacolo a tema i piccoli ospiti delle comunità potranno assaporare la bellezza del Natale e la dolce attesa per i numerosi doni pronti ad essere scartati.Il Natale di Despar Centro-Sud si rivolge anche a chi ha bisogno di sangue: si ripeterà il consueto appuntamento con l'in cui, i dipendenti delcon sede a Corato (Ba), effettueranno unaIl mese della solidarietà di Despar-Centro Sud si concluderàcon una grandeche quest'anno coinvolgerà 11 Comuni in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.Si chiama così infatti l'iniziativa che,pugliesi di(Bt),(Bt),(Ba), campane di(Na), lucane di(Pz), abruzzesi die calabresi di, e con il prezioso aiuto dei referenti parrocchiali dei vari centri in cui Despar opera,(circa 350 per Comune)lontani dal proprio Paese e dai propri cari. Le differenze religiose e le abitudini culturali saranno rispettate con menù studiati appositamente per le varie etnie degli ospiti, nel pieno spirito della condivisione e dell'armonia.«Ogni giorno tocchiamo con mano un territorio che soffre e nel quale le incertezze contribuiscono a scardinare l'equilibrio delle famiglie - spiega, Presidente e Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud. Con il nostro fitto calendario di iniziative natalizie, tutte orientate all'impegno per il sociale, ci prefiggiamo l'obiettivo di restituire quello che molti, durante tutto l'anno, hanno perso: il sorriso. Unirsi intorno ad una tavola, condividere lo stesso pasto e trascorrere dei momenti insieme, in armonia con lo spirito natalizio, va ad incastonarsi nei valori che l'azienda persegue e promuove da sempre. Il mese di dicembre coincide con la conclusione di un percorso durato tutto l'anno: Despar Centro Sud, profondamente legata al territorio in cui opera, è stata infatti promotrice di diverse attività in sinergia con associazioni no profit locali e nazionali».