Il turismo può viaggiare anche su due ruote, in maniera ecologica e sostenibile. Ne è convinta Antonella Gentile, cicloviaggiatrice di Barletta: abbiamo seguito i suoi viaggi in giro per il mondo ma il suo sogno è tutto dedicato a Barletta:, come Trani, Andria e Margherita di Savoia. Un desiderio che sembra impossibile ma che potrebbe creareper Barletta, oltre che spronare a utilizzare la bici e intraprendere progetti di mobilità sostenibile: ne gioverebbe l'economia e l'ambiente.«Viaggio in bici da 4 anni - ci racconta Antonella - e ho attraversato al momento con questo mezzo 11 paesi europei: Italia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania e Lettonia,. Al momento sono in viaggio e ho ancora molto da visitare in bici. Durante i miei viaggi ho avuto la possibilità di attraversare piste ciclabili meravigliose, alcune delle quali così suggestive da attrarre tanti turisti.. Penso che il nostro paese sia meraviglioso e che vada migliorata la rete infrastrutturale perma anche delle semplici passeggiate in bicicletta. Costruire piste ciclabili è fondamentale per favorire la sicurezza sulla strada, per ridurre lo smog, per incentivare l'uso della bici e promuovere una vita più attiva e meno sedentaria, per creare un maggiore contatto con la natura e sostenere il cicloturismo.Da barlettana, il mio sogno è quello di creare un collegamento dal punto di vista ciclistico fra le varie città della Puglia,perché la nostra regione è meravigliosa e merita di essere visitata. Sono in viaggio in bicicletta dal 18 aprile e ogni giorno, guardandomi attorno, mi rendo conto di quantorispetto agli altri paesi e di quanto si potrebbe fare per stare al passo con gli altri».