Dal Lazio alla Calabria passando per Barletta, la storia di Giuseppe Iacovelli

Farà tappa anche a Barletta il ciclista trapiantato di rene Giuseppe Iacovelli impegnato nel "III Tour Dono per la vita'" della Federazione Italiana Nefropatici Trapiantati di rene e Donatori (Fintred Odv). Il tour 'Dono per la Vita' è partito da Fondi il giorno 11 aprile e terminerà il 25 aprile a Reggio Calabria transitando per le regioni Lazio, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria in quattordici tappe per un totale di 1007 Km.Sabato 15 Giuseppe Jacovelli alle 12,30 sarà presente a Palazzo Della Marra, sede della Pinacoteca De Nittis, dove incontrerà il Sindaco Cosimo Cannito.Lo scopo dell'iniziativa è sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni sulla importanza della donazione degli organi come strumento per salvare vite umane e per alleviare le sofferenze di malati cronici.Una staffetta di ciclisti del "Team Off Road" di Barletta aspetterà il Sig. Iacovelli su Via Foggia all'altezza dello svincolo per Canne della Battaglia, per accompagnarlo presso il Palazzo Della Marra.