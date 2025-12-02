Il Green Park candidato al finanziamento del PR Puglia 2021-27

L'Amministrazione comunale ha candidato al finanziamento del PR Puglia 2021-27, Priorità 8 "Welfare e salute", la riqualificazione degli impianti sportivi e delle aree verdi attrezzate di via Rossini (Green Park) per un ammontare di € 400.000.Le opere previste riguardano il rifacimento di recinzioni, pavimentazioni, impianti idrici e illuminazione, l'adeguamento funzionale e igienico – sanitario degli impianti (spogliatoi inclusi), il miglioramento e la ristrutturazione delle attrezzature sportive (campetto da calcio e campo da tennis)."La riqualificazione del Green Park di via Rossini – fa notare il Sindaco Cosimo Cannito – ci restituirà la struttura abbandonata e vandalizzata per metterla a disposizione del quartiere e dell'intera cittadinanza.Siamo fiduciosi circa l'accoglimento della candidatura che consentirebbe la possibilità economica per la valorizzazione del Green Park, del quale il quartiere chiede e sollecita la fruibilità, considerando la sua ubicazione in una zona di Barletta carente di aree pubbliche dedicate alla pratica sportiva e all'inclusione sociale".