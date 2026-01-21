alberi
Regolamento qualificazione verde urbano. Informazioni per i contributi

La nota di Palazzo di Città

Barletta - mercoledì 21 gennaio 2026 13.39 Comunicato Stampa
A seguito del tavolo pubblico tenutosi Martedì 20 u.s. avente come tema la bozza di Regolamento regionale per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano e periurbano e di connettività urbana, l'Assessore al Verde e Arredo Urbano Concetta Panza invita la cittadinanza tutta a presentare gli eventuali contributi all'indirizzo pec : dirigente.manutenzioni@cert.comune.barletta.bt.it entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 28 Gennaio. I contributi saranno inviati alla Regione Puglia. E' possibile scaricare il regolamento regionale al seguente link: https://www.regione.puglia.it/web/territorio-mobilita-e-infrastrutture/-/regolamento-regionale-per-la-qualificazione-e-la-valorizzazione-del-verde-urbano-raccolta-contributi
