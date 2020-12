Il giallo del Natale: la Puglia allenta le misure, ma la regione è ad «alto rischio»

Ma la Puglia è una «regione ad alto rischio»

E per le province di Foggia e Bat si chiedeva la zona rossa

Da domani la Puglia sarà in zona gialla. È il colore che indica il più basso indice di rischio stando al modello elaborato dal comitato tecnico scientifico e dal governo. Lo aveva prospettato giovedì sera il premierin conferenza stampa: «Entro Natale – diceva illustrando le misure del nuovo Dpcm – tutte le regioni italiane potrebbero passare in zona gialla».Tra meno di 24 ore, quindi, bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 18:00. Resterà in vigore il coprifuoco alle ore 22:00, con divieto di spostarsi fino alle 5 di mattina, ma sarà nuovamente possibile spostarsi tra Comuni e altre regioni gialle.Eppure sulla base dei dati compresi tra il 23 e il 29 novembre, l'ha indicato lacome. Stessa sorte anche per la, confermata in zona arancione, e per laancora in zona gialla.Ma il ministro della Saluteha firmato ieri l'ordinanza che "premia" la regione Puglia, nella giornata che si colora del nero più intenso in termini di decessi. Sono 72 quelli comunicati nell'ultimo bollettino epidemiologico, ma «si sono verificati in un arco temporale di diversi giorni» ha provveduto a precisare l'assessore regionalein serata. «– ha rilanciato a distanza di quale ora il presidente pugliese– ma solo che oggi sono stati inseriti nei data base 72 decessi avvenuti in diversi giorni».Cala, pur restando al di sopra della media nazionale, il. Ha sfiorato il 17% ad inizio settimana mentre ieri si attestava al. Diminuisce di qualche unità anche il numero di ricoveri che alla giornata di ieri erano 1.823, ma aumenta quello delleLa zona gialla, ha scritto in un post Facebook il governatore«significa chel'ondata che nel solo mese di novembre ha portato a 35mila i nuovi contagi, quando in tutta la prima ondata erano stati poco più di 4mila».Lo stesso governatore pugliese solo a metà novembre richiedeva l'adozione dellaper le province die di. L'istanza non è stata accolta dal ministero della Salute perché il criterio era quello regionale.L'auspicio dei primi cittadini era che si intervenisse su base provinciale. Dopo il tavolo tecnico svoltosi il 23 novembre con i sindaci nella Prefettura Bat, il ministro per gli Affari regionaliazzardava: « Il prossimo Dpcm potrebbe consentire le zonizzazioni provinciali ». Nulla di fatto. Anche la Bat e Foggia, le province più colpite, saranno in zona gialla da domani «», ha fatto sapereieri sera.Il cambio di colore sorprende, ma il governatore commenta: «La zona gialla è una decisione del Ministro della Salute e non della Regione Puglia.e al mio istinto di protezione, ma non sarebbe stata la mossa giusta».