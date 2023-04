"Il fante tradito - l'ombra della vittoria", libro del Ten. Pasquale Trabucco, Presidente del Comitato per il ripristino della "Festività del 4 novembre", sarà presentato il prossimo 11 aprile 2023, ore 10,30, nella Sala Rossa "Vittorio Palumbieri" del Castello Svevo di Barletta, alla presenza del Vice-Presidente Nazionale UNUCI, Gen. Brig. Maurizio Quattrini.La presentazione, organizzata dalla Delegazione Regionale Puglia - Basilicata dell'UNUCI, l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, con i patrocini del Comune di Barletta ed il Ministero della Cultura sarà preceduta dall'intervento del relatore dott. Michele Grimaldi, Direttore dell'Archivio di Stato di Bari alla quale seguirà un dibattito aperto, moderato dal giornalista Giuseppe Dimiccoli della "La Gazzetta del Mezzogiorno".Il libro del Ten. Trabucco parla del suo viaggio a piedi, dalle Alpi alla Sicilia, per onorare i Monumenti ai Caduti della Grande Guerra ed è finalizzato a soffermarsi sull'importanza di ricordare l'estremo sacrificio dei nostri soldati. Per affrontare il nostro futuro è necessario analizzare il nostro passato, facendo sempre riferimento ai nostri sentimenti di appartenenza ai legami indissolubili verso la Patria, il Tricolore e le Forze Armate.