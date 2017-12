Il centrosinistra di Barletta si coalizza e si avvia alle primarie per il sindaco

Eppur si muove. La città di Barletta si avvicina lentamente alle elezioni comunali che porteranno al rinnovo dell'asset amministrativo. Mentre si attende di conoscere i nomi del primi candidati ufficiali per la carica di primo cittadino, giunge una comunicazione da parte deiSi legge nella nota inviata questo pomeriggio: «In vista delle prossime elezioni amministrative di Barletta, i rappresentanti del Partito Democratico, del Partito Socialista, della lista civica Area Popolare, della lista civica La Buona Politica, della lista civica Iniziativa democratica per Emiliano, del partito La Puglia in più e della lista civica Progetto Barletta/Area Civica hanno formalizzato la costituzione di, aperta a tutti quei partiti nonché liste/associazioni e movimenti civici che nel contesto cittadino si vorranno identificare nell'alveo di questo progetto politico.Cosicché, nel pieno spirito di condivisione, i sottoscritti danno avvio ad un processo partecipato nella Città che a mezzo delle primarie porti all'individuazione del candidato sindaco che guiderà la coalizione di centrosinistra nella prossima tornata elettorale amministrativa.In tal senso concordano di celebraree contestualmente stabiliscono che. L'obbiettivo comune è quello di individuare il candidato migliore per la guida della Città di Barletta».I firmatari della nota sono: Partito Democratico, Partito Socialisti, Lista Civica - Area Popolare, Lista Civica - La Buona Politica, Lista Civica - Iniziativa democratica per Emiliano, Lista Civica - Progetto Barletta/Area Civica, Partito - La Puglia in più.