Il candidato Francesco Pietro Luigi Chieppa si presenta

«Ho accettato con entusiasmo di candidarmi per la lista di Forza Italia che sostiene la candidatura a Sindaco del Dott. Mino Cannito.Nasco da estrazione familiare agricola, quindi legato in modo atavico a sani valori e tradizioni. In passato mi sono a lungo interessato di tematiche inerenti l'ambiente, nell'ambito di associazioni culturali cittadine, promuovendo anche dei momenti di aggregazione, attraverso l'organizzazione di mostre e convegni sui beni naturali e l'ornitologia, iniziative spesso patrocinate da enti pubblici locali e regionali. Dal 2005 sono Giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Puglia.Ancora ragazzo, fui coinvolto dalla passione politica di mio padre Riccardo, che rivestì cariche direttive nell'allora Destra Nazionale e fu più volte candidato a competizioni elettorali, sempre su posizioni rigorosamente di destra moderata.Ho condiviso con profonda convinzione le sue idee, l'amore per la nostra Patria, per la città dove siamo nati e cresciuti, la devozione alla fede cattolica. Da mia mamma Licia, a lungo impegnata nel volontariato di ispirazione cristiana, ho appreso la considerazione sociale per i problemi dei più sfortunati, degli umili ed emarginati.Barletta è una città con grandissime potenzialità: paesaggistiche, storiche, architettoniche, culturali, eno-gastronomiche ed umane. Barletta deve sviluppare, mediante congrue politiche amministrative di supporto, l'attività turistica con i suoi vasti e sconfinati arenili costieri che nulla hanno da invidiare alla blasonata riviera romagnola.Occorre contribuire all'ulteriore sviluppo dell'agricoltura, già tecnicamente avanzatissima e produttiva. Assecondare gli imprenditori del settore terziario e della media e piccola industria manifatturiera, per sviluppare ulteriormente l'occupazione.Barletta ha bisogno di una nuova classe dirigente, onesta e capace, che possa dare vita a un'amministrazione civica forte, autorevole e coesa, per una efficace iniziativa di progettualità e sviluppo locale.Un progetto che solo il Centrodestra unito e Forza Italia, sotto la guida di un professionista serio e capace come il Dott. Cannito, sarà in grado di assicurare alla città nei prossimi anni.Il Centrodestra lavorerà in ambito cittadino per un futuro di prosperità e sviluppo della nostra città, dopo anni di veleni sociali, divisioni, risse politiche ed ambigua amministrazione pubblica, assai spesso improntata agli interessi individuali dei singoli amministratori, più che a quelli della comunità cittadina che è stanca di invocare sviluppo, sicurezza e vivibilità.I giovani barlettani sono stanchi di dover emigrare al Nord per aspirare a un futuro e a una famiglia!E-mail del candidato: francescochieppa@libero.it