Il barlettano Francesco Lotoro vince il prestigioso Premio Rotondi per l'Arte salvata

Il 10 giugno 2023, alle ore 16.00, presso l'Auditorium Comunale di Sassocorvaro Auditore (Pesaro-Urbino) si tiene la XXVa edizione delTra i premiati anche il pianista, compositore e direttore d'orchestra pugliesea cui viene assegnato ilper il pluriennale impegno nel salvataggio della musica scritta nei campi di concentramento di tutto il mondo.In oltre 30 anni di ricerche Lotoro, originario di Barletta, ha raccolto migliaia di partiture musicali e di volumi sulla musica concentrazionaria, materiali riuniti nella Bibliomediateca della, che troverà sede nella Cittadella della Musica Concentrazionaria che sorgerà a Barletta nell'area dell'ex Distilleria. La premiazione è stata preceduta giornodall'incontrotenutasi apresso ilcon la partecipazione adel poeta e scrittore(Premio Rotondi Mecenatismo 2018) e gli interventi del giornalista, presidente del Premio Rotondi."Sono profondamente grato agli organizzatori del Premio Rotondi - ha dichiarato- per questo riconoscimento del quale voglio mostrarmi degno. Da anni concepisco questa ricerca in modo fortemente plurale, quindi tutto ciò che viene riconosciuto alla mia ricerca sento di doverlo condividere con tutti coloro che mi stanno fortemente aiutando. E' un progetto collettivo e per tale ragione sento di dover ringraziare l'Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria e tutti coloro che in un modo o nell'altro si stanno prodigando per arrivare all'ambìto traguardo di dare a questa letteratura musicale una definitiva sistemazione e collocazione storica, un'Enciclopedia e una casa, ossia la Cittadella della Musica Concentrazionaria che sorgerà a Barletta".Il premio, nato nel 1997 su idea del giornalista e scrittore Salvatore Giannella, è intitolato a, Soprintendente di Urbino che coordinò l'Operazione Salvataggio dei principali capolavori dell'arte italiana (7.821 pezzi, inclusi quelli delle Marche, secondo il recente conteggio finale effettuato dalla storica Anna Melograni) nel Montefeltro marchigiano durante la Seconda Guerra mondiale. Suddiviso in varie sezioni, il Premio viene assegnato ogni anno a personaggi che si sono distinti per "esemplari azioni di salvataggio del patrimonio artistico".Sezione MONDO - Ihorn KOZHANSezione EUROPA - Francesco LOTOROSezione ITALIA - Jacopo TABOLLIPremio MARCHE - Floriano BIAGIPremio MECENATISMO - Mario SCAGLIAPremio COMUNICAZIONE - Paolo CONTIPremio L'ARTE CHE SALVA - Franco SIGNORETTIPremio PROTEZIONE CIVILE - Marica MERCALLI