Il 25 novembre consiglio comunale su via dei Muratori
Appuntamento in sala consiliare alle ore 16
Barletta - lunedì 17 novembre 2025 12.40 Comunicato Stampa
Il Consiglio comunale è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, per martedì 25 novembre 2025 in seduta di prima convocazione con inizio alle ore 16.
Ordine del giorno
Richiesta di convocazione di Consiglio comunale su mancata esecuzione della sentenza TAR Puglia n. 81/2024 e degli indirizzi deliberativi in materia di completamento delle urbanizzazioni nella zona merceologica (via dei Muratori) ai sensi dell'art.17 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.
