Il 25 novembre consiglio comunale su via dei Muratori

Appuntamento in sala consiliare alle ore 16

Barletta - lunedì 17 novembre 2025 12.40 Comunicato Stampa
Il Consiglio comunale è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, per martedì 25 novembre 2025 in seduta di prima convocazione con inizio alle ore 16.

Ordine del giorno

Richiesta di convocazione di Consiglio comunale su mancata esecuzione della sentenza TAR Puglia n. 81/2024 e degli indirizzi deliberativi in materia di completamento delle urbanizzazioni nella zona merceologica (via dei Muratori) ai sensi dell'art.17 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.
Urbanizzazioni zone produttive, incontro tra imprenditori e amministrazione comunale La città Urbanizzazioni zone produttive, incontro tra imprenditori e amministrazione comunale Il commento di Aldo Musti
Via dei Muratori: la politica è unita dal 2011. Ora si chiariscano i ritardi degli uffici La città Via dei Muratori: la politica è unita dal 2011. Ora si chiariscano i ritardi degli uffici La nota di Aldo Musti
«Serve consiglio monotematico sulla zona merceologica», la richiesta della lista “Mino Cannito Sindaco” «Serve consiglio monotematico sulla zona merceologica», la richiesta della lista “Mino Cannito Sindaco” I consiglieri hanno formalizzato l'adesione alla richiesta
1 Via dei Muratori: il PD, Lista Emiliano, Coalizione Civica e Lista CON chiedono una seduta di Consiglio comunale monotematica Via dei Muratori: il PD, Lista Emiliano, Coalizione Civica e Lista CON chiedono una seduta di Consiglio comunale monotematica La nota dei gruppi consiliari
Via dei Muratori: sentenza ignorata. Da vent’anni si sono succeduti quattro sindaci La città Via dei Muratori: sentenza ignorata. Da vent’anni si sono succeduti quattro sindaci Aldo Musti: «Solo Cannito ora spinge per chiudere l’opera»
Sentenza TAR disattesa, Aldo Musti: «La risposta del Comune non chiarisce tempi né responsabilità» La città Sentenza TAR disattesa, Aldo Musti: «La risposta del Comune non chiarisce tempi né responsabilità» La nota dell'imprenditore
Via dei Muratori: una sentenza ignorata, il bene comune sacrificato La città Via dei Muratori: una sentenza ignorata, il bene comune sacrificato La nota dell'imprenditore Aldo Musti
Zone produttive, dopo le parole servono le scelte. Via dei Muratori resta una priorità Attualità Zone produttive, dopo le parole servono le scelte. Via dei Muratori resta una priorità La nota dell'imprenditore Aldo Musti
