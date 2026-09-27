«Identità in movimento», a Barletta il convegno apre l’ottava Rassegna dei Cortei Storici
«Identità in movimento», a Barletta il convegno apre l’ottava Rassegna dei Cortei Storici
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«Identità in movimento», a Barletta il convegno apre l’ottava Rassegna dei Cortei Storici

Oggi, dalle 18, spazio ai cortei storici di Puglia e Basilicata

Barletta - domenica 27 settembre 2026 7.52
È stata dedicata al rapporto tra memoria, identità e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale la giornata inaugurale dell'ottava edizione della Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia e Basilicata, che ieri, sabato 26 settembre, ha fatto tappa a Barletta con il convegno «Identità in movimento – La Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco UNPLI di Puglia e Basilicata».

Nella cornice della corte di Palazzo Della Marra, rappresentanti delle istituzioni e dell'UNPLI, insieme agli esperti e ai protagonisti della rievocazione storica, si sono confrontati sul ruolo delle manifestazioni storiche come strumenti capaci di custodire e trasmettere la memoria delle comunità, trasformando la storia in un momento di partecipazione e condivisione.

Dopo l'introduzione del presidente regionale UNPLI Puglia Rocco Lauciello e del presidente della Pro Loco Montaltino Francesco Di Cosmo, il confronto ha visto gli interventi di Gerardo Strippoli, responsabile del Dipartimento Patrimonio Culturale Immateriale UNPLI Puglia, Francesco Gorgoglione, regista e coordinatore del Certame Cavalleresco «La Disfida di Barletta», e Antonino La Spina, presidente nazionale UNPLI. Ha chiuso il giro di interventi l'assessore comunale Oronzo Cilli. A moderare l'incontro la giornalista Ida Vinella.

Il convegno ha rappresentato così un momento di riflessione sul significato delle rievocazioni storiche, tra tutela delle tradizioni, valorizzazione dei territori e capacità di coinvolgere le nuove generazioni nella conoscenza della propria storia.

La manifestazione prosegue oggi, domenica 27 settembre, con il momento più atteso: dalle ore 18 Barletta sarà protagonista della Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia e Basilicata, con la presenza dei diversi gruppi storici che sfileranno portando in città costumi, personaggi e suggestioni legate alla storia dei territori pugliesi e lucani.
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