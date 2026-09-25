Corteo storico Disfida di Barletta 2026. <span>Foto Ida Vinella</span>
Corteo storico Disfida di Barletta 2026. Foto Ida Vinella
Eventi

A Barletta la Rassegna dei Cortei Storici delle pro loco di Puglia

In programma sabato 26 e domenica 27

Barletta - venerdì 25 settembre 2026 Comunicato Stampa
Si terrà a Barletta sabato 26 e domenica 27 settembre l'VIII^ edizione della Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia, L'appuntamento rappresenta uno dei momenti più significativi dell'attività di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale promossa dalla rete delle Pro Loco pugliesi e porterà a Barletta centinaia di figuranti, costumi, musiche e testimonianze delle tradizioni storiche delle comunità del territorio.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione, sabato 26 settembre, sarà il convegno inaugurale ospitato nella suggestiva cornice di Palazzo Della Marra, dal titolo "Identità in movimento, la rassegna dei cortei storici delle Pro Loco di Puglia e Basilicata". Il convegno sarà un momento di confronto sul valore delle rievocazioni storiche e sul ruolo che esse possono assumere nella valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Il tema accompagnerà idealmente l'intera manifestazione, che troverà il suo momento centrale domenica 27 settembre, a partire dalle ore 18.00, con la grande sfilata dei cortei storici per le vie del centro antico di Barletta.

La partenza è prevista dal Castello e vedrà la partecipazione di oltre 800 figuranti, provenienti da diverse località pugliesi, che indosseranno abiti storici che attraversano i secoli dall'800 al 1800. Nobili e popolani, armigeri e musici, personaggi storici e rappresentanti delle diverse epoche sfileranno tra le vie e le piazze del centro storico, dando vita a un grande racconto collettivo fatto di colori, suoni, costumi e tradizioni.

«È per la nostra città un grande motivo di orgoglio e profonda soddisfazione - hanno commentato il Sindaco Cosimo Cannito e l'Assessore alla Cultura Oronzo Cilli - ospitare l'VIII edizione della Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia. Barletta, con la sua storia millenaria e il suo straordinario patrimonio culturale, si conferma una capitale naturale dell'identità e delle tradizioni del Mezzogiorno. Questa due giorni non rappresenta soltanto un eccezionale momento di festa e di spettacolo folcloristico, ma anche un momento volto alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio culturale immateriale delle nostre comunità.
Accogliere domenica oltre 800 figuranti che muoveranno dal nostro Castello per attraversare le vie del centro antico significa trasformare Barletta in un palcoscenico a cielo aperto. Barletta è pronta ad abbracciare calorosamente tutti i partecipanti e i visitatori per questa indimenticabile celebrazione della nostra storia.»
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