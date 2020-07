I giardini Baden Powell di Barletta vincono il concorso "Puliamo il tuo parco"

I giardini "Baden Powell" di Barletta sono risultati i più votati nel concorso "Puliamo il tuo parco", lanciato dall'azienda Vallelata in collaborazione con Legambiente. Nata dall'esigenza di dare un apporto concreto alla, l'iniziativa a sfondo ambientale consentirà diErano 100, infatti, i luoghi candidati in tutta Italia. Cinque quelli individuati in Puglia, tra cui proprio iche hanno raccolto un totale di, seguiti solo dal Parco della Salina dei Monaci di Manduria (Ta) con 2141 voti.«Abbiamo voluto immortalare il momento della chiusura del concorso in cui abbiamo tagliato per primi il traguardo a livello nazionale», ha commentato la sezione barlettana dipostando sulla propria pagina Facebook i risultati alla chiusura del concorso, alla mezzanotte del 30 giugno.«Grazie di cuore a tutti, siete stati fantastici – proseguono i volontari – Aspettiamo la conferma ufficiale e consideriamo questo risultato solo il punto di partenza. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e rendere il Parco Baden Powell motivo di orgoglio per tutti noi e luogo di svago per famiglie, ragazzi e bambini. Noi abbiamo tracciato la rotta – concludono – assieme faremo tutto il resto».. Sarà occasione non solo per contribuire alla pulizia di un parco ripetutamente oggetto di degrado e incuria attraverso un'azione di cittadinanza attiva, ma anche una lezione di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e delle zone verdi che consentono alle nostre città di respirare.