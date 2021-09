Guardia di Finanza, Andrea Taurasi è il nuovo Capo Ufficio Comando del Provinciale di Barletta

Prosegue il rafforzamento delle risorse umane sul territorio del Comando Provinciale di Barletta con l'arrivo di un Ufficiale superiore. Dal 26 agosto, il Tenente Colonnello Andrea Taurasi, proveniente da Oristano, è il nuovo Capo Ufficio Comando del Provinciale di Barletta.L'Ufficiale superiore, 49 anni, originario dell'Irpinia, ma nato in Piemonte, è sposato ed ha una figlia. Dopo essere stato impiegato in svariati settori operativi in molte aree nazionali, arriva da una recente e lunga esperienza ultra decennale in terra di Sardegna, dove ha ricoperto sia incarichi prettamente operativi, Gruppo Tutela Economia e Sezione Riciclaggio del Nucleo di Cagliari, che di coordinamento ed indirizzo dell'attività, avendo comandato nell'ultimo quadriennio in sede vacante il Provinciale di Oristano.Ha 4 lauree e varie specializzazioni operative e professionali. Cavaliere della Repubblica, è insignito di svariate Onorificenze e Benemerenze, sia Nazionali che Estere, tra cui: la Medaglia di Bronzo al Merito Civile, l'Attestato di Benemerenza al Merito Civile, l'Attestato di Benemerenza al Merito della Sanità Pubblica, la Medaglia Mauriziana, nonché Medaglie al Merito della Croce Rossa Italiana.Il Ten. Col. Taurasi è stato ricevuto dal Col. Mercurino Mattiace, Comandante Provinciale di Barletta, che collaborerà nella gestione, nel coordinamento e nella direzione delle attività operative del neo istituito Comando.