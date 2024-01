Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle, ecco la nuova sede

Appuntamento domenica in via Sant'Andrea 15

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Barletta annuncia l'apertura della sua nuova sede in via Sant'Andrea n.15. L'inaugurazione si terrà domenica 28 Gennaio alle ore 18.00. Parteciperanno all'evento, oltre al rappresentante cittadino Luca Savella, i vice presidenti del M5S deputato Michele Gubitosa e senatore Mario Turco, il coordinatore regionale on. Leonardo Donno, la senatrice Gisella Naturale, il deputato Giorgio Lovecchio, l'europarlamentare Mario Furore, l'Assessore al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone e gli eletti della BAT.Nell'ottica della riorganizzazione del Movimento 5 Stelle, fortemente voluta dal Presidente Giuseppe Conte, e con la nascita del Gruppo Territoriale cittadino, il quale ha riscontrato un notevole entusiasmo delle tantissime persone che si sono avvicinate nelle ultime settimane al gruppo, è stata fortemente condivisa la volontà di allestire una sede a Barletta. L'inaugurazione quindi di questo nuovo spazio, con l'obiettivo di offrire alla città un luogo di incontro aperto a tutti coloro che vorranno avvicinarsi al Movimento 5 Stelle e partecipare alle attività del gruppo, volte al confronto di idee e a quello politico; utile per immaginare insieme la Barletta del futuro e mettere in atto azioni concrete di cittadinanza attiva. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.