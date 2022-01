Grandi elettori, in Puglia il PD converge sui nomi di Emiliano e Capone

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

Si avvicina la data del 24 gennaio, giorno in cui avverrà la prima votazione per eleggere il futuro. Mentre continua la bagarre sul(si rincorrono ancora i nominativi del premier Mario Draghi, di Silvio Berlusconi, ma anche Romano Prodi, Gianni Letta, Elisabetta Alberti Casellati, Marta Cartabia ecc.), molte Regioni hanno già ufficializzato i nomi dei cosiddetti "grandi elettori", ossia iCome recita l'della Costituzione Italiana infatti:Per la nostra Regione verrà decisa nella giornata di domani l'indicazione definitiva di questi tre nomi, due dei quali sicuramente saranno riferimento dell'attuale maggioranza del presidente Emiliano. E sono proprio il governatore, insieme alla presidente del consiglio regionalei più accreditati per l'incarico. Una scelta semplice ma funzionale per prevenire critiche e sgambetti come è accaduto in altre regioni d'Italia. Tra le fila della maggioranza infatti è stato confermato il "lodo" Caracciolo: il capogruppo regionale PD ha sostenuto i nomi del presidente della giunta regionale e del presidente del consiglio, a cui poi si aggiungerà un esponente della minoranza.Dopo una riunione congiunta tra i consiglieri dele una consultazione tra i gruppi, compreso il, di comune accordo su indicazione del consigliere regionale, capogruppo Pd, si è deciso di tener conto, come criterio univoco, dei ruoli istituzionali (presidente della giunta e del consiglio) nella scelta dei delegati regionali che parteciperanno all'elezione del Presidente della Repubblica.«Le indicazioni che ci siamo dati come gruppo del Pd regionale sono quelle che in questo momento storico, per questo passaggio così importante, è giusto che la Puglia sia rappresentata da» ha dichiarato ai nostri microfoni la consigliera tranese del PDin un primo momento il suo nome era emerso come, proposta poi superata in favore delle principali figure istituzionali in Regione. «Siamo indirizzati per votare domani sui ruoli istituzionali, quindi il presidente della Giunta, il presidente e vicepresidente del Consiglio e credo che questa sia la strada giusta perché su temi del genere non si può fare nessun tipo d'intervento o speculazione politica, ma è giusto parlare di rappresentatività a 360 gradi. Credo sia un onore per ognuno andare a votare il Presidente della Repubblica ed è giusto che a farlo siano i rappresentanti istituzionali».