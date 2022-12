Grande successo per la mostra “Ditelo ai bambini”

Si è conclusa nei giorni scorsi la mostra a tema ambientale "Ditelo ai bambini" ideata dal sub ambientalista Antonio Binetti ed organizzata, con il patrocinio del Comune di Barletta, dal coordinamento delle associazioni Ripartiamo da Ariscianne, costituito dalle Associazioni SigeaPuglia-Aps, Italia Nostra-Sezione di Barletta, Legambiente - Circolo di Barletta, Fra storia e Natura, Touring Club Italiano, Enpa e con il contributo di diverse Associazioni ed artisti barlettani.La mostra che ha avuto come scenario gli splendidi sotterranei del castello di Barletta ha registrato oltre mille visitatori, soprattutto alunni e studenti dei diversi istituti scolastici del territorio, che hanno accolto insieme ai docenti con grande entusiasmo l'invito a partecipare, rivolto dall'assessore alle politiche ambientali Anna Maria Riefolo.Nell'ambito dell'iniziativa i giovani studenti hanno potuto partecipare anche a diversi seminari tematici tenuti da funzionari di ARPA Puglia (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) che ha fornito il supporto scientifico all'iniziativa ed alla presentazione di due libri: "Fatti albero" dello scrittore Alfredo Degiovanni e "I tre cittadini" di Antonello Fiore(SIGEA).Un doveroso ringraziamento da parte dell'Amministrazione comunale va a tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa: agli organizzatori del gruppo Ripartiamo da Ariscianne, ad Antonio Binetti, al direttore generale di Arpa Puglia Vito Bruno, a tutti i relatori Marialucia Mongelli, Nicola Ungaro, Magda Brattoli, Enrico Barbone, Giuseppe Locuratolo, al Comandante della Capitaneria di porto di Barletta (CP)Daniele S. Governale e al tenente di Vascello (CP) Antonio Zingrillo; infine a tutti i volontari che hanno accompagnato i visitatori attraverso un percorso che prima che espositivo è stato soprattutto di conoscenza ed a tutti gli artisti che hanno saputo trasformare oggetti di scarto in vere e proprie opere d'arte : Angiolo Barracchia, Borgiàc, Sabino Cassatella, Savino Corvasce, Susanna Conversano (3 Place Andria), Scuola Di Bari (Barletta), Miriam Doronzo, Nunzia Guacci (Retake Barletta), Silvio Lopez, Antonella Palmitessa, Teresa Piccolo, Michela Rociola (Scartoff), Valentina Saracino (Saval) , il poliedrico Art designer Gennaro Corcella.