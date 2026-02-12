Grande successo per il convegno "Fibromialgia: Medicina, Yoga e Consapevolezza" a Barletta

Si è svolto il 7 febbraio scorso, presso il C.A.M. San Francesco –, il convegno, promosso da CFU-Italia odv sezione Puglia. Un incontro che ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, con la sala gremita e un coinvolgimento attento e sentito, a testimonianza di quanto il tema della fibromialgia e del dolore cronico sia oggi sempre più centrale e urgente.Ad aprire i lavori è stata la Dott.ssa, insegnante di Yoga e Pilates, che ha illustrato il valore del movimento consapevole e del respiro come strumenti complementari nella gestione della fibromialgia. Un intervento che ha messo in luce quanto pratiche dolci, graduali e personalizzate possano contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita, favorendo un equilibrio armonico tra corpo e mente.A seguire, il Dott., medico anestesista e Consigliere Regionale della Puglia, ha approfondito gli aspetti clinici della patologia, soffermandosi sulle difficoltà diagnostiche, sulla necessità di un riconoscimento adeguato e sull'importanza di un approccio terapeutico integrato e multidisciplinare.Durante l'incontro è intervenuta anche, referente Puglia di CFU-Italia odv, che ha ribadito il ruolo fondamentale dell'associazione nel creare rete tra pazienti, professionisti e istituzioni, sottolineando quanto ascolto, informazione e consapevolezza siano strumenti indispensabili per contrastare isolamento e incomprensione.Nel suo intervento conclusivo, la referente ha voluto ringraziare pubblicamenteper l'organizzazione attenta e sensibile dell'evento, evidenziando come momenti di confronto come questo rappresentino un valore aggiunto per il territorio. Valentina Lippolis ha inoltre confermato la piena disponibilità di CFU-Italia odv Puglia a proseguire il percorso di sensibilizzazione con ulteriori tappe e iniziative informative in altre città.L'evento si è concluso in un clima di forte partecipazione emotiva, con domande, testimonianze e momenti di condivisione che hanno trasformato l'incontro in uno spazio non solo informativo ma profondamente umano. CFU-Italia odv Puglia continuerà a promuovere iniziative di sensibilizzazione e supporto, nella convinzione che solo attraverso la collaborazione e la diffusione della conoscenza si possa costruire una comunità più consapevole, inclusiva e solidale.