Fibromialgia, a Barletta un incontro informativo

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 17:30, presso il C.A.M. San Francesco – Centro di Aggregazione Multifunzionale (Via del Salvatore 48, Barletta), si terrà l'incontro pubblico "Fibromialgia: medicina, yoga e consapevolezza", promosso da CFU-Italia odv – sezione Puglia. La fibromialgia è una sindrome complessa e spesso invisibile, caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso, stanchezza cronica, disturbi del sonno e difficoltà cognitive.Una condizione che incide profondamente sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono e che richiede un approccio multidisciplinare basato su informazione corretta, ascolto e consapevolezza. L'incontro nasce con l'obiettivo di offrire un momento di informazione, confronto e sensibilizzazione, unendo il punto di vista medico a pratiche di benessere e consapevolezza corporea, fondamentali nel percorso di gestione della fibromialgia. Interverranno il Dott. Felice Spaccavento, medico anestesista e consigliere della Regione Puglia, la Dott.ssa Rosa Maria Convertini, insegnante di yoga e pilates, e Valentina Lippolis, referente CFU odv Puglia. Modera l'incontro Lucia Dipaola.L'iniziativa rappresenta un importante passo nella diffusione di una corretta informazione sulla fibromialgia e segna il primo appuntamento CFU-Italia dedicato a questa tematica nella città di Barletta, con l'intento di creare rete, dare voce alle persone coinvolte e promuovere maggiore consapevolezza sul territorio.