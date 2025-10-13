Grande partecipazione all’inaugurazione del Comitato di Riccardo Memeo

Un bagno di entusiasmo e partecipazione per l'inaugurazione del Comitato Elettorale di Riccardo Memeo, candidato di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali, svoltasi sabato 11 ottobre in Corso Vittorio Emanuele II n. 86 a Barletta, alla presenza di numerosi cittadini, simpatizzanti e rappresentanti istituzionali.L'affluenza è stata tale da costringere gli organizzatori a spostare l'incontro all'esterno, lungo Corso Vittorio Emanuele, per consentire a tutti i presenti di assistere agli interventi. Un segnale forte: Fratelli d'Italia torna tra la gente, riempie le piazze e lo fa per parlare di politica vera, dei problemi e delle speranze dei cittadini.All'evento hanno preso parte, tra gli altri, l'on. Francesco Ventola, il sen. Filippo Melchiorre, Luigi Antonucci, Martina Gorgoglione, Gennaro Cefola, Oronzo Cilli e il Sindaco di Barletta, dott. Cosimo Cannito.Nel suo intervento, Riccardo Memeo ha ringraziato i tanti presenti e ha sottolineato il valore simbolico e concreto di questa nuova tappa:"L'abbraccio e il calore dimostrato oggi dalla mia città mi danno ancora più consapevolezza e orgoglio di essere il candidato di Barletta alle elezioni regionali. Rappresentare la mia comunità, la mia terra, è per me un onore e una responsabilità. È un'avventura che nasce da lontano, da oltre trent'anni di militanza, coerenza e impegno al fianco della mia città e del mio territorio. Sono medico e continuerò ad esserlo: ogni giorno tocco con mano i problemi dei cittadini e voglio rappresentarli tutti, senza cerchi magici né esclusioni. Questo comitato sarà la casa di tutti: un luogo aperto dove ascoltare, confrontarsi, proporre idee e costruire insieme il futuro di Barletta."Riccardo Memeo ha inoltre ricordato l'importanza dell'esperienza amministrativa maturata accanto al sindaco Cosimo Cannito:"Abbiamo amministrato con onore e responsabilità. Non tutto è risolto, ma con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di migliorare affrontiamo oggi questa nuova sfida per rappresentare Barletta e l'intera provincia in Regione Puglia."Il Sindaco Cosimo Cannito, intervenuto all'inaugurazione, ha espresso parole di stima e incoraggiamento:"Riccardo è un uomo delle istituzioni, un professionista serio e un politico coerente, che conosce i problemi reali della nostra comunità. In questi anni ha dimostrato competenza, equilibrio e lealtà, valori fondamentali per chi vuole rappresentare Barletta anche in Regione. La sua candidatura è una garanzia di impegno concreto e di continuità nel lavoro che stiamo portando avanti per far crescere la nostra città."L'on. Francesco Ventola ha sottolineato l'importanza della candidatura di Memeo e il suo percorso di coerenza e impegno:"Riccardo Memeo ha tutte le qualità per rappresentare degnamente questo territorio in Regione. È una persona preparata, coerente e con una solida esperienza amministrativa e di governo. Era giunto il momento che si confrontasse con una sfida di livello più alto: potrà dare molto alla squadra di Fratelli d'Italia e al futuro gruppo regionale."Il senatore Filippo Melchiorre, intervenuto a nome del partito, ha aggiunto:"Fratelli d'Italia crede profondamente in questa campagna elettorale e nei suoi candidati, radicati e credibili. Riccardo Memeo è una figura forte, coerente e appassionata, che rappresenta al meglio i valori del nostro partito e del nostro territorio. Dopo vent'anni di governo del centrosinistra, è tempo di cambiare pagina: la Puglia merita una sanità più efficiente, istituzioni più trasparenti e una politica che restituisca fiducia ai cittadini."La serata si è conclusa tra applausi e grande entusiasmo. Il comitato di Corso Vittorio Emanuele si è trasformato in una piazza viva, simbolo di partecipazione e di una comunità che torna a credere nella politica come servizio, ascolto e impegno per la propria terra.