Riccardo Memeo
Riccardo Memeo
Politica

Grande partecipazione all’inaugurazione del Comitato di Riccardo Memeo

Inizia la corsa del candidato di Fratelli d’Italia alle regionali

Barletta - lunedì 13 ottobre 2025 0.17 Comunicato Stampa
Un bagno di entusiasmo e partecipazione per l'inaugurazione del Comitato Elettorale di Riccardo Memeo, candidato di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali, svoltasi sabato 11 ottobre in Corso Vittorio Emanuele II n. 86 a Barletta, alla presenza di numerosi cittadini, simpatizzanti e rappresentanti istituzionali.

L'affluenza è stata tale da costringere gli organizzatori a spostare l'incontro all'esterno, lungo Corso Vittorio Emanuele, per consentire a tutti i presenti di assistere agli interventi. Un segnale forte: Fratelli d'Italia torna tra la gente, riempie le piazze e lo fa per parlare di politica vera, dei problemi e delle speranze dei cittadini.

All'evento hanno preso parte, tra gli altri, l'on. Francesco Ventola, il sen. Filippo Melchiorre, Luigi Antonucci, Martina Gorgoglione, Gennaro Cefola, Oronzo Cilli e il Sindaco di Barletta, dott. Cosimo Cannito.

Nel suo intervento, Riccardo Memeo ha ringraziato i tanti presenti e ha sottolineato il valore simbolico e concreto di questa nuova tappa:

"L'abbraccio e il calore dimostrato oggi dalla mia città mi danno ancora più consapevolezza e orgoglio di essere il candidato di Barletta alle elezioni regionali. Rappresentare la mia comunità, la mia terra, è per me un onore e una responsabilità. È un'avventura che nasce da lontano, da oltre trent'anni di militanza, coerenza e impegno al fianco della mia città e del mio territorio. Sono medico e continuerò ad esserlo: ogni giorno tocco con mano i problemi dei cittadini e voglio rappresentarli tutti, senza cerchi magici né esclusioni. Questo comitato sarà la casa di tutti: un luogo aperto dove ascoltare, confrontarsi, proporre idee e costruire insieme il futuro di Barletta."

Riccardo Memeo ha inoltre ricordato l'importanza dell'esperienza amministrativa maturata accanto al sindaco Cosimo Cannito:

"Abbiamo amministrato con onore e responsabilità. Non tutto è risolto, ma con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di migliorare affrontiamo oggi questa nuova sfida per rappresentare Barletta e l'intera provincia in Regione Puglia."

Il Sindaco Cosimo Cannito, intervenuto all'inaugurazione, ha espresso parole di stima e incoraggiamento:

"Riccardo è un uomo delle istituzioni, un professionista serio e un politico coerente, che conosce i problemi reali della nostra comunità. In questi anni ha dimostrato competenza, equilibrio e lealtà, valori fondamentali per chi vuole rappresentare Barletta anche in Regione. La sua candidatura è una garanzia di impegno concreto e di continuità nel lavoro che stiamo portando avanti per far crescere la nostra città."

L'on. Francesco Ventola ha sottolineato l'importanza della candidatura di Memeo e il suo percorso di coerenza e impegno:

"Riccardo Memeo ha tutte le qualità per rappresentare degnamente questo territorio in Regione. È una persona preparata, coerente e con una solida esperienza amministrativa e di governo. Era giunto il momento che si confrontasse con una sfida di livello più alto: potrà dare molto alla squadra di Fratelli d'Italia e al futuro gruppo regionale."

Il senatore Filippo Melchiorre, intervenuto a nome del partito, ha aggiunto:

"Fratelli d'Italia crede profondamente in questa campagna elettorale e nei suoi candidati, radicati e credibili. Riccardo Memeo è una figura forte, coerente e appassionata, che rappresenta al meglio i valori del nostro partito e del nostro territorio. Dopo vent'anni di governo del centrosinistra, è tempo di cambiare pagina: la Puglia merita una sanità più efficiente, istituzioni più trasparenti e una politica che restituisca fiducia ai cittadini."

La serata si è conclusa tra applausi e grande entusiasmo. Il comitato di Corso Vittorio Emanuele si è trasformato in una piazza viva, simbolo di partecipazione e di una comunità che torna a credere nella politica come servizio, ascolto e impegno per la propria terra.
  • Riccardo Memeo
Altri contenuti a tema
Scomparsa Sen. Tatò, il cordoglio di Riccardo Memeo Scomparsa Sen. Tatò, il cordoglio di Riccardo Memeo La nota del capogruppo di Fratelli d’Italia
3 Non solo lo stadio "Puttilli", Memeo: «Lavoriamo per gli impianti sportivi di Barletta» La città Non solo lo stadio "Puttilli", Memeo: «Lavoriamo per gli impianti sportivi di Barletta» Il consigliere comunale fa il punto sullo stato degli impianti sportivi della città
Rete Italiana Città Sane, per una cultura dell'invecchiamento attivo Servizi sociali Rete Italiana Città Sane, per una cultura dell'invecchiamento attivo Il consigliere comunale Memeo di Barletta tra i partecipanti alla riunione operativa
2 Stazione di Barletta poco accessibile, disagi per disabili (e non solo) La città Stazione di Barletta poco accessibile, disagi per disabili (e non solo) Riccardo Memeo: «Chiedo all'amministrazione di sollecitare RFI per risolvere il problema»
Dignità per i barlettani e più spazio allo sport, intervista a Riccardo Memeo Dignità per i barlettani e più spazio allo sport, intervista a Riccardo Memeo Il presidente della VI Commissione Affari e Socio-Sanitari, Sport e Tempo Libero di Barletta illustra le proposte avanzate
Riccardo Memeo è responsabile dell'Organizzazione in Direzione Italia Riccardo Memeo è responsabile dell'Organizzazione in Direzione Italia Ventola: «Un partito di persone vere, non di like»
Elezioni europee: a Barletta una questione per pochi intimi Elezioni europee: a Barletta una questione per pochi intimi La nota politica di Riccardo Memeo
Riccardo Memeo nominato vice coordinatore regionale di Forza Italia Riccardo Memeo nominato vice coordinatore regionale di Forza Italia Ieri pomeriggio colloquio di 3 ore tra Berlusconi e gli esponenti pugliesi
Integrazione e fitness: da Farmacia del Cambio incontro con l’esperta Radha Quas
13 ottobre 2025 Integrazione e fitness: da Farmacia del Cambio incontro con l’esperta Radha Quas
Oronzo Carli: «L'indifferenza è il vero degrado»
12 ottobre 2025 Oronzo Carli: «L'indifferenza è il vero degrado»
Barletta-Ferrandina 1-0, le pagelle del match
12 ottobre 2025 Barletta-Ferrandina 1-0, le pagelle del match
11
Manetta stende ancora il Ferrandina
12 ottobre 2025 Manetta stende ancora il Ferrandina
Super Trofeo Lamborghini: ancora sfortuna Benny Strignano.
12 ottobre 2025 Super Trofeo Lamborghini: ancora sfortuna Benny Strignano.
Parte a Barletta il progetto Controllo di Vicinato
12 ottobre 2025 Parte a Barletta il progetto Controllo di Vicinato
Rissa stazione ferroviaria a Barletta, Damiani: «Ringrazio le forze dell'ordine, in campo ogni azione per contrastare questa deriva»
12 ottobre 2025 Rissa stazione ferroviaria a Barletta, Damiani: «Ringrazio le forze dell'ordine, in campo ogni azione per contrastare questa deriva»
Disagio giovanile, l’allarme lanciato da Barletta: «Serve una rete di adulti forti e presenti»
12 ottobre 2025 Disagio giovanile, l’allarme lanciato da Barletta: «Serve una rete di adulti forti e presenti»
Giovani e droga, sabato sera movimentato a Barletta: interviene la Polizia locale
12 ottobre 2025 Giovani e droga, sabato sera movimentato a Barletta: interviene la Polizia locale
Gianni Rodari, “Autunno”. La filastrocca per imparare, la fantasia per giocare
12 ottobre 2025 Gianni Rodari, “Autunno”. La filastrocca per imparare, la fantasia per giocare
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.