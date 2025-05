Grande attesa per le Frecce Tricolori a Barletta: l'Aeronautica Militare annuncia il calendario ufficiale

La data sul calendario per tutti i barlettani è già segnata: domenica 31 agosto 2025. Sarà il giorno in cui le Frecce Tricolori solcheranno i cieli di Barletta, regalando uno degli spettacoli aerei più emozionanti dell'anno, capaci di richiamare un grande pubblico da tutto il territorio. L'evento rientra nel calendario ufficiale delle manifestazioni dell'Aeronautica Militare, pubblicato nella giornata di lunedì sui canali social ufficiali.Con i loro celebri tricolori disegnati nel cielo e le spettacolari acrobazie aeree, i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale promettono di affascinare ancora una volta il pubblico pugliese e i turisti che, come ogni anno, accorreranno numerosi per assistere all'evento.La tappa di Barletta rappresenta uno dei momenti clou del calendario estivo: non mancheranno inoltre altre manifestazioni che coinvolgeranno diversi aeromobili ed elicotteri dell'Aeronautica Militare, con appuntamenti distribuiti su tutto il territorio nazionale.In Puglia l'altro appuntamento è fissato a Bari per il giorno 7 maggio, giornata di apertura della Festa e della Sagra in onore di San Nicola: si tratterà solo di sorvolo e non di air show. Poi il primo agosto toccherà a Taranto.