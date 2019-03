"Golden brand", sequestrati prodotti anche dalla Finanza di Barletta

Si tratterebbe di circa 700mila prodotti di abbigliamento con marchi contraffatti: jeans, t-shirt, zaini, giubbotti, felpe, e tanti altri indumenti sequestrati in tutt'Italia, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Il sequestro è avvenuto grazie all'operazione 'Golden Brand' dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona in diverse regioni: Marche, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Lazio, Toscana, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e anche Puglia.Gli indumenti riportavano marchi contraffatti di due famosissimi brand, Supreme e Thrasher: i capi venivano prodotti in distretti specializzati nel settore manifatturiero italiano o importati dalla Cina o dall'Albania. Le perquisizioni sono state eseguite in tutta Italia dalle Fiamme Gialle di Ancona, coadiuvate dalla Guardia di Finanza di Rimini, Barletta e altri reparti del Corpo.