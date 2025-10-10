Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE

FAI - Giornate d'autunno (11 e 12 ottobre 2025) BISCEGLIE

"​La cortina muraria: opere di difesa rinascimentali del borgo"

Sabato: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Durata visita: 30 minuti



Chiesa di Santa Margherita

Sabato: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Durata visita: 20 minuti



ANDRIA

​"Mercato comunale ipogeo: dal rinascimento ai giorni nostri"

Sabato: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Durata visita: 30 minuti



RUVO

​"Alla scoperta del sistema difensivo"

Sabato: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Durata visita: 30 minuti



MOLFETTA

​Edificio Liceo Ginnasio

Sabato: 15:30 - 19:30 (ultimo ingresso 19:00) Domenica: 09:30 - 13:00 / 15:30 - 19:30 (ultimo ingresso 19:00)

Note: turni di visita ogni 15 minuti per gruppi di max 20 persone

Durata visita: 30 minuti



GIOVINAZZO

"L'arte sacra dei pittori De musso nelle chiese di Giovinazzo"

Sabato: 10:00 - 21:30 Domenica: 09:00 - 20:30

Note: le visite saranno interrotte in alcune chiese durante le funzioni religiose

Durata visita: 50 minuti

Ricordi, memorie, storie ed emozioni: questi gli elementi chiave delle prossimeBen 37 le aperture in tutta la Puglia, in particolare 2 su Bisceglie, 1 a Ruvo, Molfetta, Giovinazzo ed Andria.«Per questa nuova edizione delle giornate d'autunno abbiamo scelto di organizzare, ma ancora di oggi, perché quegli spazi sono ancora disponibili - ha raccontato-. Il filo conduttore di queste giornate fai d'autunno saràa partire da quello di Bisceglie, ci concentreremo sul sistema difensivo aragonese realizzato tra il 400 e il 500 su un precedente sistema difensivo medievale, poi inglobato nel centro storico, quindi addirittura nelle case torri o nelle strade e a partire dalle quali sulle quali è stato realizzato questo rinascimentale più recente». Fruibile al pubblico sarà anche lagià da tempo bene facente parte del circuito FAI.Anche ail tema privilegiato per le aperture autunnali sarà quello dei sistemi difensivi cittadini: il percorso proposto consentirà infatti la ricostruzione della struttura di difesa della città di Ruvo risalente al XVI secolo, andando ad esplorare la loro parte più antica, situata nella zona meridionale della città.«Adinvece entreremo davvero nel cuore della città perché mostreremo ilche è stato peraltro oggetto di un recente restauro restituito alla Comunità andriese. Inaugurato nel 1931, ha rappresentato il fulcro, il cuore intorno al quale ha ruotato buona parte dell'attività commerciale di Andria» ha aggiunto Mastrodonato.i percorsi proposti riguarderanno rispettivamente il, fondato nel 1898 ed esito di un importante percorso culturale realizzato dal Comune di Molfetta legato all'emancipazione femminile, e le chiese di Sant'Andrea, Santa Maria in Costantinopoli, (solitamente chiuse al pubblico), la Cattedrale e la chiesa di San Domenico sullea partire dai primi anni Trenta del Settecento.