Giornata della memoria, consegnate le medaglie d’onore in Prefettura

Nell'ambito delle iniziative promosse per la celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, si è tenuto questa mattina a Barletta, nel Palazzo del Governo, l'evento commemorativo durante il quale il Prefetto e le autorità del territorio hanno consegnato quattordici medaglie d'onore, conferite dal Presidente della Repubblica, alla memoria di altrettanti cittadini di questo territorio.L'evento è stato introdotto dai saluti istituzionali del Prefetto Rossana Riflesso, che ha voluto rimarcare "l'importanza ed il significato di questa giornata, attraverso le storie di chi ha vissuto una delle pagine più buie della storia del nostro Paese. Anche questa provincia ha pagato un dazio importante e gli eroi che oggi abbiamo commemorato, consegnando alla loro memoria le medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica, sono uomini che hanno messo a dura prova la propria vita e le cui vicende devono rappresentare un monito per le giovani generazioni affinchè si possano rinnegare ogni forma di violenza, discriminazione, emarginazione e guerra".Di seguito i nominativi degli insigniti:1. Medaglia d'Onore alla memoria di Ruggiero Borraccino (Barletta)2. Medaglia d'Onore alla memoria di Remy Cacciuolo (Barletta)3. Medaglia d'Onore alla memoria di Raffaele Gorgoglione (Barletta)4. Medaglia d'Onore alla memoria di Leonardo Amoruso (Bisceglie)5. Medaglia d'Onore alla Memoria di Leonardo Antonino (Bisceglie)6. Medaglia d'Onore alla Memoria di Giovanni Francioli (Bisceglie)7. Medaglia d'Onore alla Memoria di Antonio Pedone (Bisceglie)8. Medaglia d'Onore alla Memoria di Giuseppe Todisco (Bisceglie)9. Medaglia d'Onore alla memoria di Vito Balzano (Canosa Di Puglia)10. Medaglia d'Onore alla memoria di Vincenzo Fierro (Minervino Murge)11. Medaglia d'Onore alla Memoria di Vincenzo Lobascio (Minervino Murge)12. Medaglia d'Onore alla Memoria di Ciro Maltri (Minervino Murge)13. Medaglia d'Onore alla Memoria di Michele Solitario (Minervino Murge)14. Medaglia d'Onore alla Memoria di Leonardo Vittorio Piazzolla (San Ferdinando Di Puglia)Medaglie d'Onore, da parte del Prefetto di Barletta Andria Trani e delle autorità, ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra ed ai familiari dei deceduti.1. Medaglia d'Onore alla memoria di RUGGIERO BORRACCINO (BARLETTA)Nato a Barletta il 12 agosto 1912, di umili origini, lavora come guardia campestre, viene richiamato alle armi in data 28 novembre 1940, per poi prestare servizio come soldato e portaordini dell'Armata in Grecia.Lì viene catturato dall'armata tedesca in seguito all'armistizio del 9 settembre 1943.Seguono anni di prigionia in due diversi Stalag nazisti, nei pressi della città tedesca di Weiden e vicino a Sudauen, nell'odierna Polonia.Fa finalmente ritorno nella sua città nel giugno del 1945, quando può riabbracciare la sua famiglia, che ama ricordarlo come un uomo austero, umile e immensamente generoso.Medaglia d'Onore consegnata alla Sig.ra Elisa Dibenedetto, nipote di Ruggiero Borraccino, dal Prefetto di Barletta Andria Trani, dal Vice Sindaco di Barletta Avv. Giuseppe Dileo2. Medaglia d'Onore alla memoria di REMY CACCIUOLO (BARLETTA)Nato a Porto Ceresio il 2 agosto 1921, all'epoca del richiamo è studente presso il Liceo Classico statale di Barletta. Viene chiamato alle armi l'11 febbraio 1942 ed assegnato all'8° Reggimento Artiglieria quale predesignato per il 13° gruppo Obici in territorio dichiarato in stato di guerra.Si distingue in diverse azioni e viene nominato artigliere scelto prima ed in seguito Caporale Maggiore. L'8 maggio 1943 entra nel 169° Gruppo ebrei in Francia.Il 12 settembre 1943 viene fatto prigioniero dai tedeschi ed inviato in un campo di lavoro in Germania sino all'8 maggio del 1945. In seguito fu trattenuto dalle forze alleate e venne liberato definitivamente il 2 ottobre dello stesso anno.Nel quadro campagne del suo foglio matricolare, risulta la sua partecipazione alle campagne di guerra del 1943, 1944 e 1945.Il 4 febbraio 1957 il X Comando Territoriale di Napoli gli conferisce la Croce al Merito di Guerra.Il 9 novembre 1961 viene autorizzato dal Distretto Militare di Bari a fregiarsi del Distintivo per le operazioni di Guerra svoltesi dal 1940 al 1943, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica.Sempre il 9 novembre 1961 viene autorizzato dal Distretto Militare di Bari a fregiarsi del Distintivo della Guerra di Liberazione concesso con Decreto del Presidente della RepubblicaMuore a Barletta 10 marzo 2003.Medaglia d'Onore consegnata a Bernardo Cacciuolo, figlio di Remy Cacciuolo, dal Prefetto di Barletta Andria Trani e dal Vice Sindaco di Barletta Avv. Giuseppe Dileo3. Medaglia d'Onore alla memoria di RAFFAELE GORGOGLIONE (BARLETTA)Nato a Barletta il 3 Novembre 1912, figlio di Luigi e Antonia, da famiglia povera, ultimo di 8 figli, non riceve alcuna istruzione ma viene educato con grandi principi di lealtà e umiltà.Svolge la professione di carrettiere fino alla chiamata al servizio di leva.Congedatosi nel 1933, dopo qualche mese viene richiamato alle armi nella 9° Compagnia Sanità presso l'ospedale militare di Chieti, poi di Bari e successivamente di Ancona.Partendo verso il Montenegro per raggiungere il 443° ospedale da campo, giunge in territorio dichiarato in stato di guerra, in qualità di portaferiti.Qui è catturato dai tedeschi e condotto in Germania. Liberato, viene trattenuto dalle forze alleate.E' collocato in congedo assoluto nel Novembre 1954.Ritornato finalmente a casa, può godere dell'affetto della sua famiglia, di sua moglie e dei suoi 4 figli, ai quali racconta le vicende dure e tristi, il terribile freddo e la fame che hanno segnato la sua vita e il suo stato di salute.Gli è stata attribuita la Croce al merito di guerra ed è statodecorato della medaglia commemorativa delle operazioni militari.Medaglia d'Onore consegnata alla Sig.ra Antonia Gorgoglione, figlia di Raffaele Gorgoglione, dal Prefetto di Barletta Andria Trani e dal Vice Sindaco di Barletta Avv. Giuseppe Dileo