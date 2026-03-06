Giornata della donna, Divine del Sud organizza un incontro nell'istituto penitenziario di Trani

Non un premio per celebrarne la grandezza, né un convegno per raccontare imprese eroiche, ma ascolto e presenza. Quello che più manca in un mondo sempre più veloce e distratto che brucia le emozioni alla velocità di un click. Così l'associazionecelebra lanell'istituto penale di Trani, insieme alle detenute, riconoscendone il valore, la resilienza e il diritto a una seconda possibilità.L'incontro dal titolo, rientra nel percorso dellae si terrà venerdì. «Questa giornata non è solo un momento simbolico, ma un'occasione concreta per riflettere sui diritti, sulle opportunità e sui percorsi di rinascita femminile – ha spiegato–. Anche tra le mura di un istituto penitenziario, le donne continuano a essere madri, figlie, lavoratrici, studentesse, portatrici di sogni e speranze. Noi ci siamo per tutte, perché tuteliamo la persona maltrattata ma anche chi ha commesso errori, per capire e far capire, per aiutare a reinserire queste donne nella società una volta scontata la pena. Siamo presenti anche per i loro figli e per le loro famiglie».L'iniziativa supportata dalla, intende valorizzare i percorsi trattamentali e formativi attivi all'interno della Stanza Divina, sottolineando l'importanza dell'educazione, del lavoro e del sostegno legale e psicologico come strumenti fondamentali per costruire un futuro diverso.«Celebrare l'8 marzo in carcere significa affermare con forza che ogni donna, indipendentemente dal proprio passato, merita rispetto, ascolto e opportunità – ha dichiarato l'avv.-. Siamo qui per sostenerle e non per giudicarle». La giornata sarà anche un momento di dialogo con le istituzioni del territorio, a testimonianza del ruolo fondamentale che la comunità svolge nel sostenere concretamente i percorsi di seconda possibilità.«Il nostro impegno istituzionale è proprio la prima fase, affinché possano tornare nella società con strumenti nuovi e con rinnovata fiducia - ha detto il-. Incontri come questo danno fiducia e speranza. Sapere che lì fuori c'è qualcuno che aspetta queste donne, che si prodiga per i loro figli e le loro famiglie come promette La Stanza Divina, è un sollievo anche per noi, certi che fare rete con le associazioni possa aiutarci nel tortuoso e non facile percorso della rinascita».La Festa della Donna diventa così non solo celebrazione, ma impegno: per i diritti, per la dignità e per un futuro in cui nessuna donna sia definita soltanto dai propri errori, ma riconosciuta per il proprio potenziale di cambiamento. All'incontro, moderato dal, parteciperanno laLa locandina realizzata dall'artista di Divine del Sud, il maestro Angiolo Barracchia, richiama il quadro da lui realizzato, esposto nella Stanza Divina, donata dal Questore Fabbrocini, nel Commissariato di Polizia di Barletta.