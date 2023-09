G7 al Castello di Barletta? Oggi probabile sopralluogo governativo

Il maniero barlettano è in valutazione per ospitare uno degli appuntamenti dell'importante forum intergovernativo nel 2024

potrebbe diventare una delle sedi scelte dal governo per il G7. Secondo alcune indiscrezioni oggi potrebbe arrivare a Barletta il Ministro Plenipotenziario, incaricato dalla presidenza del consiglio, alla guida della delegazione per la presidenza italiana del G7.Oggetto della visita dell'importante esponente del governo sarebbe il, che stando a quanto appresso oggi chiuderebbe anticipatamente già alle ore 15. Anche l'area esterna al maniero barlettano è tuttafino alle ore 18. Da parte delle istituzioni locali vige il massimo riserbo, a dimostrazione della rilevanza della visita.Presumibilmente l'incaricato governativo per l'organizzazione del G7 potrebbe arrivare in città tra le ore 15 e le 18 perad ospitare l'importante parterre di ospiti e il relativo staff, per uno degli incontri previsti nel fitto calendario istituzionale che porterà i leader del mondo in Puglia.