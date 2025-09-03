Frecce Tricolori, Grimaldi: «Macchina organizzativa impeccabile, Barletta pronta per i grandi eventi»

Ruggiero Grimaldi
E' innegabile la buona riuscita per quello che era uno degli eventi più attesi dell' estate in Puglia, lo show dell' Aeronautica con le Frecce Tricolori. Quasi 100 mila persone hanno gremito le nostre spiagge, per ammirarne lo spettacolo. – a dichiararlo il VicePresidente del Consiglio Comunale Ruggiero Grimaldi –Importante però riconoscere tutti i meriti di chi ha lavorato, poiché i grandi eventi, da sempre priorità nello sviluppo turistico di Barletta per questa Amministrazione, comportano al tempo stesso dispendio di risorse economiche ed energie di tanti soggetti coinvolti."

"In primis quelli del Sindaco Cannito che ha voluto fortemente la realizzazione di questo evento. – continua – Poi doveroso anche un plauso all' Assessore Cilli, con delega ai grandi eventi e all' Assessore Salvemini, con delega alla polizia locale, che sono stati gli attori principali a rappresentanza dell' intera Amministrazione,coinvolti nelle attività organizzative. Impeccabile il servizio per garantire la sicurezza di tutti, svolto dagli uomini e dalle donne della Polizia Locale, coordinati come sempre dal dirigente e Comandante Savino Filannino. E infine una menzione va anche ai referenti della società che si occupa del trasporto urbano nella nostra città, il Presidente Michele Sabato e il responsabile del servizio Michele Spadaro, che con i loro dipendenti hanno garantito puntualità delle corse ed efficienza."

"Dopo i due Jova Beach, Barletta si conferma città adeguata e con tutti i servizi necessari, per ospitare grandi eventi ed accogliere decine di migliaia di turisti. – conclude Grimaldi – L' iniziativa privata delle strutture ricettive ha reso importante anche l' offerta di accoglienza, ecco perché questa Amministrazione di CentroDestra ha bene in mente la visione turistica che vuole dare alla nostra città e i risultati, ci stanno dando ragione."
