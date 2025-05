Emergenza idrica, Ruggiero Grimaldi: «Rischio catastrofe per l’agricoltura della BAT, la Regione non resti inerme»

Si preannuncia un Agosto travagliato per l' agricoltura e tutti i cittadini pugliesi, in primis quelli della BAT. "La nostra regione si prepara ad affrontare la più gravi crisi idrica della sua storia. – afferma Ruggiero Grimaldi (Segretario Provinciale Lega BAT) – Da mesi i nostri agricoltori chiedono aiuto per una situazione d' emergenza che vede i campi sempre più secchi e i raccolti che fanno fatica a crescere. A tutto ciò si aggiunge il rischio di non vedere garantita la fornitura d' acqua nemmeno nelle nostre case, con la probabilità concreta di dover rifornirsi da autobotti o cisterne"."Anni di incuria, mancata manutenzione sulle infrastrutture idriche e di possibili soluzioni innovative per la fornitura d' acqua, hanno portato a tutto ciò. – continua – Per fortuna, grazie anche all' intervento del Ministro Salvini, qualche giorno fa la Puglia ha potuto intavolare un accordo di massima con il Molise, per far sì che tutta l' acqua inutilizzata dalla regione vicina invece che essere scaricata a mare, possa essere convogliata verso il nostro territorio per usi domestici o di irrigazione.""Questo però non basta ! – afferma – È necessario un piano strutturale che veda la regione in prima linea per far sì che si possa pensare a soluzioni definitive e concrete. Bisogna interfacciare i vari consorzi di bonifica, il Governo, gli enti preposti e pensare ad un piano di riammodernamento delle infrastrutture idriche o a nuovi impianti, come i dissalatori, per evitare che la situazione possa ripetersi nel tempo in maniera ancora più grave.""Sarà mia premura, - conclude Grimaldi – interfacciare i tanti enti preposti affinché si possano trovare soluzioni concrete per la BAT; una di questa il raddoppio della traversa di Santa Venere che irroga i campi della nostra provincia, cercando di raddoppiare quella che è la portata delle tubature ed evitare gli sprechi.""Nelle prossime settimane, - ancora - incontrerò sia il Presidente della Commissione Emergenza Idrica della Regione Puglia, l' amico e consigliere della Lega Fabio Romito e sia mi sarà mia premura interfacciarmi con Acque del Sud, ente dello Stato che gestisce una molteplicità di bacini idrici, nel cui CDA siede l' amica On. Anna Rita Tateo, affinché si possa avviare un proficuo dialogo interistituzionale e cercare soluzioni concrete per gli agricoltori della sesta provincia pugliese e per tutti i cittadini."