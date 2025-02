Forza Italia, Dario Damiani: «Grazie a D'Attis per la conferma a vicesegretario vicario Puglia»

"Ringrazio il Segretario regionale on. Mauro D'Attis per la rinnovata fiducia con cui mi conferma nel ruolo di vicesegretario Vicario regionale e portavoce di Forza Italia Puglia, che continuerò ad onorare con il massimo impegno". Lo dichiara il senatore Dario Damiani commentando il rinnovo degli incarichi della Segreteria pugliese del partito a norma dello Statuto di Forza Italia. "Con l'amico e collega Mauro D'Attis in questi anni abbiamo condiviso tanti bei momenti e tante sfide, superando anche difficoltà e ostacoli con grande senso di appartenenza e responsabilità, con attenzione costante alle esigenze dei nostri territori, in coerenza con la linea della Segreteria nazionale e i valori fondanti del partito. Forza Italia sta vivendo in Puglia una stagione di rinnovato entusiasmo, dimostrando grande vitalità e capacità attrattiva, negli ultimi mesi hanno aderito 2 parlamentari e 2 consiglieri regionali e tanti amministratori locali. È il momento giusto per ripartire e puntare ai nuovi ambiziosi traguardi dei prossimi importanti appuntamenti elettorali. A tutti i componenti della nostra Segreteria regionale i migliori auguri di buon lavoro", conclude.