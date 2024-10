"Foresta che Muove" è il tema della nuova edizione del TEDxBarletta

Il TEDxBarletta torna alle sue origini con una nuova edizione in programma il prossimo 19 ottobre presso il suggestivo Teatro Curci, dopo che le ultime manifestazioni si sono svolte in Piazza d'Armi del Castello di Barletta. Un ritorno significativo, non solo per il luogo dove tutto è iniziato, ma anche per il suo valore simbolico come cuore culturale della città e palcoscenico ideale per le idee che muovono la comunità. Non è solo un evento limitato alla sesta provincia pugliese: negli anni, ilè diventato un appuntamento di rilevanza nazionale, vissuto e partecipato da persone provenienti da tutta Italia, attirando un pubblico che condivide la voglia di confrontarsi e lasciarsi ispirare., rappresenta la visione di una crescita continua e di un cambiamento collettivo, dove le idee si nutrono e si rafforzano grazie all'ambiente che le circonda. Questo concetto verrà esplorato attraverso una serie di talk e performance artistiche che stimoleranno riflessione e azione."Una foresta è una rete vivente - affermaorganizzatore e licensee TEDxBarletta. Fatta di connessioni sotterranee e visibili, dove ogni albero, ogni radice contribuisce al movimento collettivo. Allo stesso modo, le idee si formano e crescono insieme, nutrite dalla comunità e dall'interazione tra le persone. Tornare al Teatro Curci è per noi un ritorno alle origini, ma anche uno sguardo al futuro. Invitiamo tutti a partecipare a un evento che arricchirà il nostro territorio, portando nuove idee e stimolando un dialogo che possa ispirare un cambiamento reale".La giornata delsarà ricca di appuntamenti. Le attività collaterali – tra cui workshop, panel e momenti di intrattenimento – inizieranno già dalla mattina, offrendo a tutti l'opportunità di partecipare attivamente prima dell'evento principale che prenderà vita alle ore 18 sul palco del Teatro Curci., co-organizzatore dell'evento, sottolinea l'importanza della collaborazione: "Ogni anno, la selezione degli speaker nasce da un brainstorming collaborativo all'interno del team, arricchito dal prezioso contributo dei curator, che scelgono le idee da portare sul palco e individuano gli speaker più autorevoli. Quest'anno avremo talk di grande prestigio e performance artistiche coinvolgenti. Grazie al supporto del, della, di, e dei nostri partner, puntiamo a offrire al pubblico un'esperienza completa che non si limiterà solo ai talk, ma coinvolgerà attivamente la nostra community"Lo studiofonde la sensibilità italiana e quella giapponese, distinguendosi per l'approccio sartoriale alla progettazione, l'uso "sensibile" della tecnologia e il controllo dello spazio. Tra i progetti più iconici in Italia e all'estero: la ristrutturazione del Teatro Alexandrinsky a San Pietroburgo; la Cantina Podernuovo a Palazzone; gli uffici direzionali a Chicago., oltre trent'anni di lavoro al Tg1, vice direttore e conduttore dell'edizione delle 20 e di molti speciali elettorali e di attualità nazionale e internazionale, dal 2022 è approdato in corporate dove attualmente dirige Rai Ufficio Studi. Conduce ed è curatore e responsabile del programma di Rai 1 "XXI Secolo, quando il presente diventa futuro". E' professore di Comunicazione e Marketing alla Luiss, saggista e studioso di scienze sociali.comincia ad autoprodurre e distribuire, soprattutto nel circuito di centri sociali e squat, riviste ciclostilate con suoi fumetti, poesie, racconti e fotomontaggi e a collaborare con altre fanzine in giro per l'Italia. Nei primi anni del 2000 conosce e pratica le tecniche d'incisione, calco e xilografica. I suoi disegni sono stati esposti alla trentasettesima Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia presso la fondazione Stepan Zavrel di Sarmede, presso la Mediateca Regionale Pugliese di Bari e il centro culturale D.A.I. Deutsche Amerikanische Institut di Tubingen., professore di Storia della scienza presso l'Università di Bari, esplora i legami tra scienza, teologia e storia culturale. Autore di numerosi saggi e volumi, tra cui "Il segreto di San Gennaro" e "Vampyr. Storia naturale della resurrezione", porta avanti una ricerca appassionata sui misteri della natura e della fede.è un progetto indipendente, un duo toscano che ha totalizzato 40 milioni di stream. Sinonimo di hit indie italiane. Debuttano per Matilde Dischi nel 2018 con la trilogia "Sei la mia droga" (parte uno), "Tu chiamala estate" (parte due) e "Mi devasto di thè" (parte tre). Il 28 novembre Spotify nota i Legno e li inserisce con "Sei la mia droga" nella playlist Scuola Indie. Grandi le collaborazioni artistiche dalla Rettore Ivana Spagna. Proprio il 26 aprile 2024 è uscito il brano Sarà Bellissimo" di Ivana Spagna e Legno.La designer e imprenditricenasce a Bracciano e cresce nella sartoria cine-teatrale di famiglia con la verve artigianale nel sangue, dalla lavorazione del ferro alla sartoria. Ha fondato Vérabuccia® con Fabrizio Moiani, un progetto di economia circolare nato con l'intento di ripensare gli scarti organici inutilizzati e non edibili. Grazie a questa tecnologia produttiva innovativa, il loro obiettivo è quello di generare nuovi materiali sulla scia di Ananasse™ (creato dalla lavorazione della buccia dall'ananas) dal reimpiego di altre scorze della frutta.lavora per NewsGuard come Managing Editor e Vice President Partnership per l'Europa, l'Australia e la Nuova Zelanda. Nata in Italia, si è laureata in Scienze della Comunicazione all'Università di Trieste nel 2004. Si è trasferita in Australia dove ha lavorato per dieci anni come giornalista radiofonica e digital producer per il programma in italiano dell'emittente multiculturale e multilingue SBS (Special Broadcasting Service). Dal 2018 a New York, ha iniziato a occuparsi di disinformazione con il team di NewsGuard.insegna letteratura italiana all'università di Yale, dove dirige il programma dottorale in Italian Studies. Dopo la laurea alla Sapienza di Roma e il dottorato alla Normale di Pisa ha insegnato a Princeton, nel sistema carcerario del New Jersey, e al Bryn Mawr College. Ha scritto saggi e libri. La sua rubrica e newsletter sulla maschilità per il quotidiano "Domani" è diventata il libro Cose da maschi (Einaudi 2022). Scrive mensilmente per lo spazio Itaca su "Esquire" e suoi interventi e traduzioni sono usciti in periodici come "Vanity Fair", "The Paris Review", "The Brooklyn Rail", "Nuovi Argomenti", "il manifesto" e "Flash Art".è un cantautore e grafico pugliese. Debutta a Sanremo 2017 nella categoria Nuove Proposte con "Ciò che resta". Ha aperto concerti di artisti come Ermal Meta e Brunori SAS, e scritto per Emma Marrone ed Ermal Meta. Dopo l'esperienza ad Amici, con milioni di stream su Spotify, continua a esplorare la musica, il design e la fotografia. Nel 2023 pubblica "Aurora" e collabora con Mondadori Media.