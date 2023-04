Fondazione Disfida di Barletta, Tupputi: “Avanti insieme Regione e Comune per la sua istituzione”

Non sprecare una occasione importante, fare sintesi e collaborare al raggiungimento dell'obiettivo comune della istituzione della Fondazione della Disfida di Barletta.È quanto emerso dai lavori della VI Commissione consiliare Cultura del Consiglio regionale della Puglia, nel corso della quale c'è stata l'audizione, richiesta dal consigliere regionale Giuseppe Tupputi, dell'amministrazione comunale di Barletta, rappresentata dall'assessore alla Cultura Oronzo Cilli e dal consigliere comunale Ruggiero Fiorella, presidente della commissione consiliare Cultura del comune di Barletta.Archiviate le polemiche dei giorni scorsi, ciascuna delle parti ha chiarito il percorso portato avanti finora e, soprattutto, come si intende proseguire da questo momento in poi.Tupputi ha spiegato quanto sarebbe importante dare una accelerata all'iter istitutivo da parte della Regione Puglia, co - fondatrice della Fondazione con il Comune di Barletta, integrando il lavoro svolto a livello comunale. Cilli ha ricordato come quattro commissioni consiliari, congiuntamente, abbiano lavorato a uno schema di statuto da approvare in Consiglio comunale.In previsione di ciò, il consigliere Tupputi ha invitato l'Amministrazione comunale, per il tramite di Cilli e Fiorella, a convocare in Consiglio comunale tutti i consiglieri regionali del territorio e i rappresentanti delle associazioni che da sempre sono impegnate nella rievocazione della Disfida di Barletta."Chiarito che nessuno scippo sarà mai perpetrato ai danni della mia città e che non si tratta di fare fughe in avanti o appuntarsi medaglie al petto – ha chiosato Tupputi – l'unico e solo obiettivo da perseguire, insieme, Regione Puglia e Comune, e come annunciato da Cilli anche Ministero della Cultura, è riuscire, in tempi brevi, ad arrivare alla istituzione della Fondazione della Disfida, per dare alla città di Barletta e alla Disfida stessa, il prestigio e la ribalta che meritano"."Ringrazio il presidente della VI commissione Donato Metallo e i colleghi consiglieri Antonella Laricchia, Debora Ciliento e Luigi Caroli – ha concluso Tupputi – per l'ospitalità, l'interesse mostrato e il contributo apportato alla discussione".