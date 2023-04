Fitto casa 2021, pagamento quote dal 17 aprile

Come promesso dall'Amministrazione, grazie alla decisiva approvazione del bilancio, avvenuta il 7 aprile scorso, sulla base degli atti predisposti dall'Ufficio Casa sarà liquidata ai beneficiari, a partire da lunedì 17 aprile 2023, la quota del sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'annualità 2021.L'Amministrazione Comunale anticiperà, andando incontro alle esigenze degli aventi diritto, i contributi in attesa che la Regione Puglia trasferisca l'intero fondo regionale nelle casse comunali.Gli accrediti saranno eseguiti direttamente sui conti correnti dei beneficiari, così come comunicato nelle domande di partecipazione, successivamente alle rituali verifiche da parte del Settore Ragioneria.Risultano assegnate, all'Ente civico, risorse finanziarie complessive pari € 2.138.763,98, alle quali va addizionato il cofinanziamento del Comune di Barletta corrispondente a € 344.886,68 per complessivi € 2.483.650,66. La graduatoria dei beneficiari è stata approvata lo scorso 16 marzo con determina dirigenziale del competente settore, unitamente all'elenco degli esclusi. Il numero dei soggetti aventi diritto è pari a 1523, a fronte di 1582 domande pervenute.