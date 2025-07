Manifestazione di interesse per il progetto “Punti Cardinali”

Il Settore Welfare rende noto che il Comune di Barletta sta cercando partner pubblici e privati per la coprogettazione e l'attuazione di un progetto sull'orientamento, la formazione e il lavoro, da candidare nell'ambito dell'Avviso regionale "Punti Cardinali FOR WORK – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro", promosso dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Azione 5.1 del PR FESR-FSE+ 2021–2027.I soggetti che possono manifestare il proprio interesse a partecipare come partner sono:1. Sistemi regionali del lavoro: Centri per l'impiego, Agenzie per il lavoro accreditate (APL), sia pubbliche che private;2. Istituzioni educative: Scuole, Università, Istituti Tecnici Superiori (ITS), Enti di formazione accreditati della Regione Puglia;3. Enti del Terzo Settore (ETS): Istituti di ricerca, coworking, biblioteche di comunità, e altri istituti culturali, Punti Locali della Rete Nazionale Italiana Eurodesk;4. Imprese pubbliche e private;5. Associazioni sindacali e datoriali: Enti rappresentativi a livello nazionale e loro articolazioni territoriali;6. Centri di Assistenza Tecnica (CAT) e Centri di Assistenza Tecnica per l'Artigianato (CATA) autorizzati dalla Regione Puglia.I Documenti necessari per la manifestazione di interesse sono:• Modello A (compilato e sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ente);• Copia fotostatica di un documento di identità valido;• Curriculum vitae dell'ente/organizzazione.Scadenza e modalità di invio:• La manifestazione di interesse deve essere inviata entro le ore 10:00 del 15 Luglio 2025.• L'invio deve avvenire esclusivamente tramite PECall'indirizzo: dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it.La manifestazione di interesse è visionabile al seguente link: