Festa della Salsiccia di Spinazzola: un viaggio nei sapori e nelle tradizioni

Il 7 e 8 settembre, il suggestivo Borgo Antico di Spinazzola si trasformerà in un palcoscenico di sapori, musica e divertimento con la tanto attesa Festa della Salsiccia di Spinazzola. Un evento imperdibile dedicato alla celebre "salsiccia a punta di coltello di Spinazzola", preparata ancora oggi secondo il metodo tradizionale dai maestri macellai locali, i cui segreti sono tramandati di generazione in generazione. Un prodotto di eccellenza, apprezzato anche fuori dai confini regionali e nazionali. Protagonista anche a Montecarlo in occasione del 5° incontro dei Siti Storici Grimaldi dove ha conquistato pure il palato del Principe Alberto II.La manifestazione, giunta quest'anno alla settima edizione è organizzata dal Comune di Spinazzola in stretta sinergia con la ProLoco di Spinazzola e con il sostegno dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia.Avrà inizio nella serata di sabato 7 settembre e proseguirà fino a domenica 8, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaporare questo delizioso prodotto tipico, accompagnato da una selezione di vini locali e altre specialità gastronomiche del territorio. Oltre alle prelibatezze culinarie, la festa sarà animata da esibizioni di band musicali e DJ set, garantendo a tutti una coinvolgente atmosfera di festa.Non mancherà la Piazzetta dei bambini, uno spazio dedicato ai più piccoli, dove divertirsi e giocare in sicurezza. Le attrazioni sono gratuite per rendere felici anche i genitori.Per chi desidera esplorare le bellezze naturali del territorio, saranno a disposizione dei visitatori navette gratuite per le affascinanti Miniere di Bauxite di Spinazzola, a pochi chilometri dalla città, con partenza direttamente da Piazza Plebiscito. Un'occasione unica per scoprire le meraviglie paesaggistiche del Parco Nazionale dell'Alta Murgia."Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la tradizione, la cultura e i sapori unici di Spinazzola! – esorta il Sindaco di Spinazzola Michele Patruno - Non perdete l'occasione di vivere un weekend indimenticabile all'insegna della convivialità e della scoperta. Spinazzola vi aspetta!"Per ulteriori informazioni, o per prenotare la visita gratuita alle miniere di bauxite