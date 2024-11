Calici nel Borgo Antico 2024, oggi la serata di chiusura nel centro storico di Bisceglie

Si chiude questa sera l'edizione 2024 di Calici nel Borgo Antico a Bisceglie: una grande festa dedicata ai vini e ai sapori pugliesi, arricchita da musica e spettacoli circensi.Anche questa domenica, dalle 20 fino a mezzanotte, è attesa la colorata e festosa presenza di numerosi artisti di strada provenienti da tutta Italia, che animeranno le strade e le piazze del centro storico biscegliese con uno spettacolo circense ininterrotto e diffuso. Una proposta, tra giocoleria ed esibizioni di equilibrismo, che nelle prime due serate ha raccolto gli applausi scroscianti dei tanti visitatori che hanno affollato il centro storico cittadino per la manifestazione organizzata da Associazione Borgo Antico.Dai grandi rossi che rappresentano la Puglia in tutto il mondo, fino ai bianchi piacevoli al palato, dal Bombino Bianco al Fiano: sarà possibile per un'ultima sera godere di un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie alla ricca proposta di vini curata da trenta cantine pugliesi e allo street food dei ristoratori biscegliesi, che continueranno oggi a proporre un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità regionali.I ticket per le degustazioni di vino possono essere acquistati direttamente in loco.Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.