Federica Chisena, campionessa mondiale: «Orgoglio per la città»

«Con la campionessa mondiale ed europea di Beach Sprint, Federica Chisena, classe 2004, studente del Liceo Scientifico Sportivo "Pietro Mennea", tesserata del gruppo canottaggio della Lega Navale Italiana Barletta. Assieme a Federica, i suoi familiari e il presidente del Comitato Puglia-Basilicata della Federazione Italiana Canottieri, Roberto Rizzi» scrive il sindaco Cosimo Cannito in un post su Facebook.«Dopo il bronzo conquistato ai Mondiali di Galles, un nuovo bronzo agli Europei di Beach Sprint di Spagna. Federica rappresenta un orgoglio per l'intera città e porta in alto e in tutto il mondo i colori dell'Italia e di Barletta. Che sia d'esempio per tanti giovani della nostra città. A Federica e a tutti gli sportivi di Barletta che praticano questa e altre discipline vanno i miei auguri di sempre più rosei traguardi».