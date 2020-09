Emiliano presenta i candidati della Bat e chiede aiuto al Governo per vincere su Fitto

Social Video 4 minuti Michele Emiliano presenta i candidati della BAT Cosimo Giuseppe Pastore

Storie e percorsi politici diversi che però trovano sintesi all'interno di un progetto comune, quello avviato dae portato avanti da. L'uscente governatore pugliese ha descritto così la composizione delle liste che ne sostegno la rielezione, passando al setaccio gli ultimi quindici anni di governo di centrosinistra.La Puglia di oggi è ben diversa da quella lasciata da. È quanto trapela dalle parole che Emiliano ha riservato ieri alla platea di candidati e cittadini riunitisi aper la«I sindaci, gli amministratori e i tanti militanti qui presenti – ha detto Michele Emiliano – racconteranno una storia bella, quella di una Puglia che era sconosciuta al mondo e che adesso è una delle terre più ambite del mondo sia dal punto di vista turistico che economico. Cambiare il senso delle cose non mi sembra possibile, mi sembrerebbe un incubo».Una. Lo dimostra l'arrivo in Puglia negli ultimi giorni di esponenti dell'esecutivo nazionale. In caso di vittoria del centrodestra, tuttavia,, ha detto il candidato presidente, ma il Governo che non è riuscito a riproporre a livello regionale l'alleanza nazionale.«Dovrebbe essere il Governo a sentirsi responsabile. Io sostengo questo Governo – ha ribattuto Emiliano – loro, invece,Se noi fossimo stati al completo e avessimo potuto stare con la stessa formazione del Governo anche qui, saremmo ad oltre il 60%. Io sto combattendo, con i miei amici e i miei compagni, praticamente a mani nude contro due formazioni politiche che fanno parte di quel Governo e che non sostengono noi qui, con il rischio di far danno alla Puglia. Quindi, in questi ultimi giorni,che sostengono Conte a Roma pereddato che la Puglia ha sempre cercato di dare una mano al Governo»., ha ricordato Emiliano, avendo condotto la Puglia fuori dal piano di rientro dei livelli essenziali di assistenza. Una profonda rivoluzione della sanità, ha aggiunto Michele Emiliano dopo aver lasciato l'ospedale "Mons. Dimiccoli" di Barletta, ha riguardato anche la, in, abbiamo avviato ladi Barletta, stiamo costruendo il, abbiamo rilanciato gli ospedali che in passato erano stati chiusi o declassificati. E questo processo di rilancio è per noi il viatico più importante verso la vittoria alla prossima competizione elettorale perché siamo certi che di fronte al: chiusi gli ospedali, buco da 800 milioni di euro, bond a interessi passivi altissimi che ho dovuto estinguere io per evitare danni. Ecco, i pugliesi ricordano perfettamente quel disastro.«E voglio anche dire che, così come il ministro della Salute ha dichiarato chedal punto di vista dei livelli essenziali di assistenza,a dire la stessa cosa dal punto di vista finanziario. Insomma la cosa più importante che avevamo da fare nella Bat l'abbiamo realizzata, l'abbiamo fatta bene e credo che su questa base potremmo continuare ancora per altri 5 anni».