Elezioni europee: «La Bat si conferma la provincia più forzista della Puglia»

Prosegue l'analisi del voto delle elezioni europee. Una ricognizione di quella che è la situazione politica del territorio, anche in prospettiva di quello che accadrà a breve in previsione del voto regionale in Puglia, previsto per la primavera del 2020. Di seguito la nota del Commissario provinciale azzurro,"Ancora una volta la Bat si è dimostrata la provincia più forzista di Puglia con una percentuale pari al 12,30%. Un ringraziamento a tutti i candidati pugliesi che si sono spesi durante questa campagna elettorale ed un plauso forte voglio rivolgerlo al presidente Berlusconi che torna finalmente in parlamento a Bruxelles, riaffermando così la centralità di Forza Italia all'interno del centrodestra e la non autosufficienza delle altre forze politiche. Di contro, non possiamo nasconderlo, ma i risultati emersi dalle elezioni amministrative di Bari e Lecce per Forza Italia sono davvero preoccupanti ed in totale controtendenza con quelli emersi dalle elezioni europee. Pertanto, in vista degli appuntamenti fondamentali con le elezioni regionali ed amministrative del prossimo anno, che interesseranno comuni fondamentali del nostro territorio come Andria e Trani, si dovranno fare profonde analisi ed attente riflessioni al fine di evitare il ripetersi di tali esiti non ascrivibili alla storia gloriosa del nostro partito".